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Uğur Mumcu suikastının failleri olduğu iddia edilen 3 kişi hakkında yeniden yargılama ve tazminat kararı

Anayasa Mahkemesi, üç sanığın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetti

27 Aralık 2016 14:58

Anayasa Mahkemesi (AYM) Uğur Mumcu suikastının faili oldukları iddia edilen Hasan Kılıç, Yusuf Karakuş ve Mehmet Şahin’e tazminat ödenmesine ve yargılamanın yeniden yapılmasına hükmetti. Karar bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. 

Tuğba Özer'in İleri Haber'de yer alan haberine göre, AYM, İstanbul’da Hizbullah’a yapılan operasyonda örgütün yönetici kadrosu olduları iddia edilen ve Uğur Mumcu suikastında isimleri geçen Hasan Kılıç, Yusuf Karakuş  ve Mehmet Şahin’in ‘hakkaniyete uygun ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine’ karar vererek tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararda başvuru nedenleri şöyle belirtildi:

“Gözaltında haklarının hatırlatılmaması azami gözaltı süresinin aşılması, haksız olarak tutuklama ve gözaltı kararları verilmesi nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının; işkence altında ifade alınması nedeniyle işkence yasağının müdafi huzurunda alınmayan ifadelerin hükme esas alınması ve yargılamanın uzun sürmesi nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir”

İstanbul Emniyeti tarafından 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah terör örgütüne karşı bir operasyon düzenlenmiş, Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu öldürülmüş ve evde yapılan arama sonucu edinilen bilgilerler doğrultusunda Hasan Kılıç, Yusuf Karakuş  ve Mehmet Şahin yakalanmıştı.

Baskında yakalananların 1993 yılında gerçekleştirilen Uğur Mumcu suikastinin failleri olduğu ileri sürülmüştü.

Mahkeme Hasan Kılıç ve Mehmet Şahin’e ayrı ayrı 10 bin TL, Yusuf Karakuş’a ise 18 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın hüküm kısmında şu ifadeler yer aldı:

“Anayasanın 36. maddesinde güvence altına alınan adil yargılama hakkı kapsamındaki müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine, 

Anayasanın 36 maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine” 

 

Yeniden yargılama 

 

AYM ayrıca, kararın bir örneğinin müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere (kapatılan) Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

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