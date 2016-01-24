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Uğur Mumcu, ölümünün 23. yılında katledildiği yerde anıldı

Eşi Güldal Mumcu, Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği noktadaki anıta karanfil bırakıp mum yaktı

24 Ocak 2016 15:59

Türkiye basın tarihinin en iddialı ve en üretken gazetecilerinden Uğur Mumcu, 23 yıl önce bugün, 24 Ocak 1993 Pazar günü, bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledidi. Mumcu, hayatını kaybettiği noktada, Ankara Karlı Sokak'taki evinin önünde anıldı.

Mumcu anısına sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce kişi, Karlı Sokak'ta toplandı.

Eşi Güldal Mumcu ve kızı Özge Mumcu ile birlikte siyasiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, arkadaşları ve sevenleri, Uğur Mumcu'nun hayatını kaybettiği noktadaki anıta karanfil bırakıp mum yaktı.

Anma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, grup başkanvekili Levent Gök ile CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay da katıldı.

Anma törenleri anıt mezar ziyareti ve akşam saatlerinde düzenlenecek meşaleli yürüyüşle devam edecek.

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