Uğur Mumcu Araştırma Komisyonu Başkanı Yarbay: Bombayı koyan kişi yok, cezaevinde yatanların gerçek fail olduğuna inanmıyorum

Uğur Mumcu Cinayeti'nin Açıklığa Kavuşturulması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı, dönemin Refah Partisi Milletvekili Ersönmez Yarbay, “Bombayı koyan kişi yok, cezaevinde yatanların gerçek fail olduğuna inanmıyorum” değerlendirmesini yaptı.

Gerçek Gündem’den Merve Çoban’ın haberine göre, Yarbay, "Uğur Mumcu Cinayeti Araştırma Komisyonu, Meclis'te kurulduğu zaman dedim ki: "Refah Partisi milletvekili idim. Bu cinayet Refahçılara, İslamcılara uzansa bile herkes bildiğini anlatsın. Gerçeği ortaya çıkaralım. İnsan öldürmekle bir yere varılamaz. Bu fatura da haklı veya haksız bazı kişilere gruplara mal edilmesin. Elinizde bilgi ne varsa ortaya koyun." Bunları yetkililere söyledik ama maalesef somut bir şey ortaya çıkmadı. Netice çıkmadı. "Bu cinayeti İran taraftarları, İran rejimi destekçileri işlemiştir, İslamcılar işlemiştir, veya bir başka grup işlemiştir." dediğiniz zaman delil ortaya koymanız lazım. Sadece "Bu olay dış güçlerin, falancanın eseri" demek yönlendirmedir. Gerçek değildir." dedi.

"Devletin bu araştırmalar sırasında birtakım özensiz, dikkatsiz hareketleri tespit edildi"

Yarbay şu ifadeleri kullandı:

"Uğur Mumcu cinayetinde ben Refah Partili olduğum halde bütün bilgileri belgeleri getirin, hep beraber tartışalım dedik. Ve bütün partiler sonunda hepimiz aynı metne imza attık. Aramızda bir görüş ayrılığı, çatışma çıkmadı ama failleri de bulamadık o araştırmalar içerisinde.

Bu arada devletin bu araştırmalar sırasında birtakım özensiz, dikkatsiz hareketleri tespit edildi. Ama bir fail bulunamadı. 99'da birtakım insanlar üzerine operasyonlar yapıldı. Onlar ceza da aldılar Uğur Mumcu cinayetinden dolayı. Ben faillerin onlar olduğuna da inanmıyorum. Çünkü bombayı bizzat arabanın altına yerleştiren ve o patlamayı gerçekleştiren kişi yok ortada. Cinayet Ankara'da işleniyor. Ankara'da işlenen bir cinayetin failinin bulunması lazım, faillerden de onun arkasındaki güçlere gidilmesi lazım. Ama fail bulunmadığı için arkasındaki güçler konusunda söylenen bütün şeyler birer senaryodan ibaret. Gerçeği yansıtmıyor."

Elimde delil olmadığı için şüpheleniyorum art niyet vardır belki diye. Elimizde delil olmadığı için o şüpheyi çeviremiyorsun. Bu sefer biz de daha öncekilerin durumuna düşmüş oluruz. Ama şüphemiz var mı? Evet var. Fakat delil yok.

Yarbay sorulara şu yanıtları verdi:

-Bürokrasiye mi kurban gitti Uğur Mumcu suikastinin TBMM'de araştırılması?

Şimdi o sırada Türkiye'de laik-anti laik çatışmasının devam etmesini istiyor bazı çevreler. Laik anti laik çatışmasının devam etmesi için de hep laikliği savunan insanlar hedef seçilmiştir: Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Uğur Mumcu, Sivas'taki yangın olayı, hep böyle laikliği savunan insanlar hedef yapılmıştır.

-İşaret ettiğiniz bazı çevreler kim?

O andaki genel politikayı oluşturmaya çalışanlar. Mesela Türkiye'de laik-anti laik çatışmasında laikliğin güç kazanması için, İslamcıları veyahutta laikliğe tam veya yarı karşı çıkanların töhmet altında bırakılması, suçlanması gerekiyor. Onun için burada ben "bu çevreler falancadır" diye tam konuşamıyorum. Çünkü benim elimde de yeterli delil yok. Sadece hislerimi söylüyorum.

-Bu sürecin sonucunda Refah Partisi 1995 yılında seçimlerden birinci parti olarak çıktı söylediğinizin aksine.

Onun iktidarının da yıpratılması gerekiyordu. Bu cinayetler 1991-1993'te işlenmiştir genellikle. O dönemde devlet bir karar aldı: Terörle mücadele edelim. Nasıl mücadele edelim? Terörün yöntemleri ile mücadele edelim. Terörün yöntemleri ile mücadele ettiğin zaman hukuk ortadan kalkar. Halbuki devlet terörle bile mücadele etse hukuk ile mücadele eder. Terörün yöntemleri ile terörle mücadele etmeye kalktığınız zaman artık herkes kim vurduya gider. Ve devlet töhmet altında kalır. O töhmet altında kalışın faturasını ödedik ülke olarak o epeyce.

-Failler ilerleyen süreçte neden bulunamadı? TBMM’de neden daha sonra yeni bir adım atılmadı?

2007'de milletvekilliğim bitti. 2007'den sonraki gelişmeler konusunda bilgim yok. Değerlendirmem de yok. Aradan zaman geçtikçe faillerin bulunması konusu teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin o dönemdeki teknolojinin gelişmiş olması lazım. Bir de samimi olarak cidden bu işin üzerine gidilmemesi konusu var. 1999'da failleri bulduk dediler. Şu anda bir takım insanlar halen içeride yatıyorlar. Ne olarak yatıyorlar? Uğur Mumcu cinayetinin azmettiricileri, işbirlikçileri olarak yatıyorlar. Bizzat arabanın altına bombayı koyan, bombanın patlamasına sebep olan kişi yok. Ama diğer birtakım insanlar Uğur Mumcu cinayetine iştirak ettikleri için yargılandılar, müebbet hapis cezası aldılar. Ve cezaevinde yatıyorlar. Ama ben onların gerçek fail olduğuna inanmıyorum.

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