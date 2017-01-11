Uğur Mumcu anıtının harf ve rakamlarını çaldılar!

Türkiye basın tarihinin en iddialı ve en üretken gazetecilerinden, 24 Ocak 1993 Pazar günü, bir hasta ziyareti için çıktığı evinin önündeki otomobiline konan bombayla katledilen Uğur Mumcu'nun, Karlı Sokak’taki (Uğur Mumcu Sokak) evinin önünde suikasta uğradığı yerde bulunan anıtına saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler, duvarın üstündeki ‘Uğur Mumcu 24 Ocak 1993’ yazan harf ve rakamları çaldı.

Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre, yakındaki taksi durağının görevlileri, olayın birkaç gün önce meydana geldiğini, hırsızlardan geriye kalan 1, 2, 3, 4, 9 ve A yazılarını yerde bulduklarını belirttiler.

Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars da Twitter’dan, “Faili meçhul anıtındaki 24 Ocak 1993, Uğur Mumcu yazıları çalınmış durumda. Anmaya kadar tamamlayabiliriz umarım” paylaşımı yaptı. Mumcu için her yıl 24 Ocak’ta bu anıtın önünde anma töreni düzenleniyor. Ankara emniyeti saldırganları yakalamak için çalışıyor.