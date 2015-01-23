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Yaşam

'Uğur Mumcu 22 yıldır unutulmadı, onu öldüren-öldürten zihniyet bu nedenle 'huzursuz"

Mülkiyeliler Birliği, Uğur Mumcu için 24 Ocak Cumartesi günü anma etkinliği düzenleyecek

23 Ocak 2015 22:41

Mülkiyeliler Birliği, gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun bir suikast sonucu öldürülmesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı açıklamada "Uğur Mumcu’yu öldüren-öldürtenler o günlere göre görünüşte daha güçlü ancak Uğur Mumcuları var edenlerin, inatla boyun eğmemesi sayesinde geleceğin aydınlık olacağını biliyoruz" ifadelerini kullandı. Açıklamada 24 Ocak Cumartesi günü Uğur Mumcu anısına düzenlenecek anma etkinliğine de çağrıda bulunuldu.

Mülkiyeliler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

“Vurulduk ey halkım unutma bizi!”

 

Uğur Mumcu bu sözü, 25 Ağustos 1975’te Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı “Sesleniş” başlıklı yazısında kullanmıştı. O yazıdan yaklaşık 18 yıl sonra 24 Ocak 1993’te bir Pazar günü arabasına yerleştirilen bomba ile öldürüldü.

Mumcu’nun o günlerden ölümüne kadar geçen sürede savunduğu düşüncelerinin ne kadar önemli olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

Araştırmacı gazetecilik denildiğinde ilk akla gelen isim olan Uğur Mumcu’nun o dileği, 22 yıldır unutulmadı. Onu öldüren-öldürten zihniyet bu nedenle “huzursuz.” Onu öldüren-öldürten zihniyet bu nedenle “diken üstünde.”

“Bir gün mezarlarımızda güller açacak ey halkım, unutma bizi... Bir  gün sesimiz hepinizin kulaklarında yankılanacak ey halkım unutma bizi.”

Uğur Mumcu’yu öldüren-öldürtenler o günlere göre görünüşte daha güçlü ancak Uğur Mumcuları var edenlerin, inatla boyun eğmemesi sayesinde geleceğin aydınlık olacağını biliyoruz.

Uğur Mumcu’ya sözümüz olsun: Mülkiyeliler Birliği olarak sadece mezarlarda değil ülkemizin her karış toprağında güller açana kadar emek harcamayı sürdüreceğiz.

Üye, mezun ve öğrencilerimizi, katledilişinin 22. yılında yarın (24 Ocak Cumartesi) saat 12.00’da Uğur Mumcu Sokak’taki evinin önünde, saat 14.30’da da Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki anma programında birlikte olmaya çağırıyoruz.

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