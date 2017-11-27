Uğur Meleke: Fenerbahçe devreyi kurtarır ama…

Spor yorumcusu ve Hürriyet yazarı Uğur Meleke Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdiği yazısında Antalyaspor için, ‘’ Antalya şu anda puan bazında küme düşme hattında değil, ama futbol olarak can çekişiyor’’ yorumunu yaptı.

Fenerbahçe’nin mevcut oyunun devreyi kapatmaya yeteceğini belirten Meleke, buna rağmen şampiyonluk yarışı için yetmeyeceğini söyledi.

Uğur Meleke’nin 27 Kasım 2017 tarihli ’Bu sezon böyle bitmez’ başlığıyla Hürriyet’te yayınlanan yazısı şöyle:

Antalya şu anda puan bazında küme düşme hattında değil, ama futbol olarak can çekişiyor. Geçen sezon Çalımbay’ın belki her mevkide çok fazla oyuncusu yoktu, ama bir oyunu vardı. Bugünkü takımın oyuncusu var, oyunu yok. Şu ana kadar Osmanlı’yı, Kasımpaşa’yı ve Karabük’ü kötü günlerinde yendiler ama Osmanlı da Kasımpaşa da gelişiyor. Ligde gelişemeyen az sayıdaki takımdan biri Antalya.

Devreyi kurtarır ama…

Fenerbahçe’ninse kötü Antalya’dan bile daha iyi olduğu tek departman, organizasyon departmanıydı. Oyuncu kalitesi farkı oluşmadı, oyun farkı oluşmadı. Fenerbahçe sadece daha organizeydi, sahaya daha iyi yayıldı ve daha az boşluk verdi. Yakaladıkları neredeyse tek net pozisyonu da Janssen-Giuliano’nun sihriyle gole dönüştürüp kazandılar maçı. Fenerbahçe’nin kalan maçlarının Kasımpaşa, Bursa, Karabük ve Konya ile olduğu düşünülürse belki bu görüntü devreyi kurtarmaya yetebilir ama bu futbolla şampiyonluk yarışı imkânsız.

Yetenek enjekte etmeli

Eğer Kocaman, zirve yarışı yapmak istiyorsa, sahaya daha fazla kalite koyacak ekibi bulmak zorunda. Isla’nın sakatlığı Dirar’ı sağ bekte denemek için iyi bir fırsattı, ama o belki de ligin en kötü beki Şener’de ısrar ediyor. Zaten 25 kişilik kadroda kaliteli oyuncu sayısı çok az, bunlardan biri olan Mehmet Ekici’ye dakika vermekte ağır kalıyor. Beşiktaş’ta Tolgay, Başakşehir’de Emre, Galatasaray’da N’Diaye merkezde ekstra üretebilecek adamlar. Kocaman’ın da muhakkak Souza-Mehmet’ten birinden feragat edip oraya yetenek enjekte etmesi gerek. Aksi takdirde Fenerbahçe her maçı böyle 1-0 kazanamaz, çünkü ligde Antalya’dan iyi takım sayısı oldukça fazla.

Maçın adamı: Volkan Demirel

Sezon başındaki dağınık görüntüsünü toparladı, konsantrasyonu daha yüksek. F.Bahçe’nin ihtiyacı olan bir günde devreye girip kalesini kapadı, 1-0’ın yetmesini sağladı.