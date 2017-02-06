Uğur Meleke: Dün geceki maçta 26 kişi forma giydi tek bir kişi oynadı

Hürriyet gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta tek golü atan Hollandalı yıldız Robie Van Persi'nin sahadaki en iyi isim olduğunu söyledi. Meleke, Persie'nin oyunu hakkında "Tosiç’e uçan tekme ondan... Tosiç kafasıyla itince yere uçan o... Lens’in asistine uçan ve golü yapan da o! 26 kişinin forma giydiği ama tek bir kişinin oynadığı bir maçtı dün geceki." yorumunda bulundu.

Meleke'nin Hürriyet gazetesindeki yazısı şöyle:

Arena’da ilk 45 dakika Talisca’nın oyunuydu doğrusu. Şu anda Beşiktaş tam ona uygun bir futbol oynuyor: Atiba-Oğuzhan oyunu kurguluyor, Cenk stoperlerle kavga ediyor, Talisca stoperlerle ön libero arasındaki boşluğa girip çok iyi bildiği iki şeyi yapıyor: Ya sağ direk dibine orta mesafe plase şut... Ya da 1,90’lık boyunun avantajıyla arkadan yüksek momentumla gelip vurduğu kafalar. Maçtaki ilk 6 şutun 5’ini Talisca attı dün gece. Gol gelmeyince ikinci perde başladı Arena’da.

Tabii ki ikinci perdenin 11’e 10 oynanması esas belirleyici unsur. Fenerbahçe’nin ön tarafı yetenek olarak çok zengin değil ama çok çabuk. Alper seri adımlarla dripling ve ara pas yapıyor, Lens zaten büyük maçlarda muhakkak sahneye çıkıyor. Skoru “Uçan Hollandalı”nın belirlemesiyse futbolun cilvesi. Tosiç’e “uçan” tekme atan Hollandalı. Tosiç kafasıyla itince yere “uçan” Hollandalı. Gole de kayarak uçup yetişen Hollandalı.

Önleyici hakemlik

Tabii ki bu derbiyi, 43’teki kırmızı karttan bağımsız değerlendirmek imkansız. Hakem, zeki olmalı. Bir müsabakanın ilk 5-10 dakikasından o maçın hikayesini tahmin edebilmeli ve tansiyonu belirlemeli. Dün gece Ali Palabıyık önleyici hakemlik yapabilse, ilk çeyrekte iki doğru kart kullansa maç o raddeye gelmeyecekti muhtemelen. Van Persie’nin Tosiç’e yaptığı hareket net kırmızı kart. Karşıdaki yardımcı Serkan Olguncan pozisyonu görüyor, zira son adam Tosiç’in hizasında. Pozisyonu gördüğünü, mikrofonuna konuşmasından da anlıyoruz. Peki Olguncan pozisyonu görüp mikrofona konuştuysa ne söyledi Allah aşkına? Van Persie’nin tekme-tokat girişi nasıl çözülemedi? Şu kulaklık ağına acilen iki video hakemi de katmak gerek. Acilen.

Beşiktaş'ın 4-4-2 sınavı

Talisca’nın ikinci santrafor rolü nedeniyle Beşiktaş net bir 4-4-2 oynuyor 2017’de. Hemen hemen bütün takımların 4-2-3-1 oynadığı bir ligde 4-4-2 dizilmenin de basit bir handikabı var: Orta sahada üçe iki kalmak... Osmanlı’da Musa-N’Diaye eksikti. Alanya sahada yoktu. Konya 4-4-2 oynuyordu. Fenerbahçe maçı zaten 10’a 11 geçti. Yani henüz gerçek bir üçlü orta saha testi yaşamadı Beşiktaş. Karabük karşısında sert bir orta saha sınavı olabilir bence.

Maçın yıldızı: Alper Potuk

ORTA üçlünün içinde oynadığında daha verimli olduğu gözüktü bir kez daha dün gece.

Defalarca söyledim, yine söylüyorum: Deplasman yasağı zamansız kalktı. Deplasman yasağına sebep olan problemlerin hangisini çözümlediniz ki yasağı kaldırdınız? Konya’da Süper Kupa finalinde olanlar ortada. Dün gece de gerilim filmi gibiydi, sahaya girenler-çıkanlar… Felaketin kıyısında dolaşıyoruz yine.

Teknik direktör karnesi

Şenol Güneş: BA, Aboubakar, Ömer hepsi eksik. Lâkin uzaktan fantastik şutlar atabilen, garip bir gol silahı olan Aras’a bir 10 dakika verilemez miydi? Bazen farklı düşünmek lazım sanki.

Dick Advocaat: Onun istediği ortam ikinci devrede oluştu, zaten Alper’in- Lens’in çabukluğuyla maç çözüldü. Ancak ben Van Persie’yi çok geç çıkarmasını yadırgadım.