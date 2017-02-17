Uğur Meleke: Berbat oynanan ilk maçın 1-0 bitmesi büyük şans

Hürriyet gazetesi spor yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin tur için avantajı bulunduğunu belirterek "Berbat oynanan ilk maçın 1-0 bitmesi büyük şans." dedi. Meleke, "140 milyonluk Fenerbahçe rövanşta ciddi olursa, yarı değerindeki Krasnodar’ı pekala iki farkla yenebilir." diye yazdı.

Uğur Meleke'nin Fenerbahçe - Krosnador maçına ilişkin Hürriyet gazetesindeki yazısı şöyle:



Daha 4’üncü dakika. Rakip stoper Martynovich topla çıkıyor, Emenike yanında. Beş-on metre kadar takip ediyor, sonra bırakıyor!

Martynovich topu rakip ceza alanına kadar taşıyıp golü attırırken Emenike elleri belinde izliyor. İlk yarıda 4 hücum Emenike’de ölüyor. 17’de Mehmet’in kazandığı top, ilk yarının Fenerbahçe adına en kritik anı. O topu da Emenike kaybediyor. Advocaat’ı anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu. İş disiplini olmayan, arkadaşına saygı duymayan, hatta spor ahlakı tartışmalı Emenike’nin 3 ay sonra sahaya çıkmasındaki sır ne?

Rus medyasından okudum, Krasnodar’ın Suwon hazırlık maçını Advocaat da izlemiş. Hem Suwon hem de Marbella önünde hemen hemen aynı 11’le, aynı dizilişle, dün geceki futbolu oynamışlar. 70 milyon euroluk yetenekleri kısıtlı bir takımı iki kez izleyip bu kadar tanımıyor gözükmek de enteresan doğrusu. Advocaat çok formsuz.

Berbat oynanan ilk maçın 1-0 bitmesi büyük şans. 140 milyonluk Fenerbahçe rövanşta ciddi olursa, yarı değerindeki Krasnodar’ı pekala iki farkla yenebilir.

Josef de Souza hiçbir şey yapmıyor

Her iki ekip için de sezonun en kritik maçı. Gruplarda kötü bir sonucun telafisi vardı, burada yok. Her oyuncunun, özellikle de tecrübelilerin kendilerini göstermeleri, sorumluluk almaları gereken gün. Ama Souza ortalıkta yok. İlk 30 dakikada sadece 10 kez topla buluşuyor, devreyi 19’la tamamlıyor. Mevkidaşı Kabore 42, partneri Mehmet 34’ken üstelik. İkinci yarıda biraz kıpırdadı ama ilk yarıda hayaletti adeta. Souza hata yapmıyor, çünkü hiçbir şey yapmıyor!

Şener nereye gidiyor?

Şener, 4’teki golde sol açık Claesson’u takip etmiyor. 47’de Kaleshin’in şutuyla biten yüzde yüzlük pozisyonda neredeyse 20 metre uzakta. Sanırım gözden kaçıyor ama Şener uzun süredir formsuz. Alternatifinin olmaması feci.

Maçın yıldızı:Martinovich

60 pas, 5 kritik hücum kesme, bir de golü getiren dripling. Martynovich’in günüydü dün.

Teknik direktör karnesi

Igor Shalimov: 9 Şubat’ta Rubin Kazan hazırlık maçı yapmayı reddedince aynı gün Marbella’yı buluyorlar, bu maçın provasını aynı 11’le yapıyorlar. Tebrik etmek gerek, 15 günde 7 maçla takımını iyi hazırlamış.

Dick Advocaat: Ligi iki aydır tatilde olan Krasnodar’ın fizik kalitesinin Fenerbahçe’nin üstünde olması enteresan. Marbella’ya sağdan ortalarla 2 gol atan bir takımın aynı golü bir de F.Bahçe’ye atması daha da enteresan.