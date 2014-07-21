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'Uğur Kurt’un vurulduğu yerdeki MOBESE arızalıydı'

Okmeydanı Cemevinde cenaze beklerken polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt'un vurulduğu yere bakan MOBESE kamerasının olay saatinde 'arızalı' olduğu öne sürüldü

21 Temmuz 2014 15:24

Okmeydanı Cemevi'nde cenaze beklerken polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Uğur Kurt’un öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, Kurt’un vurulduğu yere bakan MOBESE kaydını istedi. Şişli Emniyet Müdürlüğü’ndeki tutanağa göre, söz konusu MOBESE arızalı olduğu için istenilen saat ve tarihte herhangi bir görüntü kaydının bulunmadığı ifade edildi.
 
İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Okmeydanı Cemevi'nde cenaze beklerken polisin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Uğur Kurt’un öldürülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, cinayet mahalline bakan 89-61 numaralı MOBESE kamerasının saat 11-12 arasında kayıtlarını istedi. Bunun üzerine Şişli Emniyet Müdürlüğü’nde çalışan üç MOBESE görevlisi, Piyalepaşa ve Mithatpaşa caddelerinin kesiştiği Çobanoğlu adlı iş yerinin karşısındaki refüjde yer alan 8961 kod numaralı MOBESE kamerası hakkında 23 Mayıs’ta bir tutanak kaleme aldı. Tutanakta, “89-61 kod numaralı “8961 kod numaralı MOBESE kamerası bulunmakta olup adı geçen kamera arızalı durumdadır. Bu sebeple istenilen tarih ve saat aralıklarına ait herhangi bir görüntü kaydı mevcut değildir” denildi.
 
Şişli Emniyet Müdürlüğü de bu tutanak doğrultusunda savcılığa bilgi verdi. Kurt Ailesi’nin avukatı Aslı Kazan Gilmore, MOBESE kamerasının hangi tarihten itibaren arıza olduğunu sormaya hazırlanıyor.

 

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