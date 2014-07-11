Uğur Kurt soruşturmasını yürüten savcı HSYK'ya şikayet edildi

İstanbul Okmeydanı'nda Berkin Elvan'ın öldürülmesini protesto eden gruba polisin müdahalesi sırasında çıkan olaylarda, cenaze için gittiği cemevi avlusunda başından vurularak öldürülen Uğur Kurt ile ilgili soruşturmayı yürüten terör suçları savcısı Hasan Yılmaz, "görevini kötüye kullandığı" gerekçesiyle Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na şikayet edildi.

DHA'nın haberine göre, Uğur Kurt'un ailesinin avukatı Turgut Kazan, bugün HSYK'ya başvurarak, Uğur Kurt'un ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli savcı Hasan Yılmaz hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

İnceleme 1 gün sonra yapıldı

Uğur Kurt'un, polis memuru S.K'nın ateş etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen şikayet dilekçesinde, soruşturmayı yürüten savcı Hasan Yılmaz'ın, olay yerinde yapması gereken incelemeyi bir gün sonra yaptığı ifade edildi.



Savcının, Olay Yeri İnceleme Raporu'nda, “Kalabalık nedeniyle açı ve mesafe ölçümlerinin ve cadde üzerinde başkaca izlerin araştırmasının mümkün olmadığını" belirterek incelemeyi tamamladığı anlatılan dilekçede, “Yani, bir ölüm olayından sonra yapılması gerekenleri yapmamıştır" ifadelerine yer verildi.

'Şüpheli polisi koruma'

Savcı Hasan Yılmaz'ın görevini kötüye kullandığı öne sürülen dilekçede, Yılmaz'ın mevcut kamera kayıtlarının tamamını inceleyip tanıkları dinlemeden “meşru müdafaa" ve “orantılı saldırı" değerlendirmesi yaptığı iddia edildi.

"Tüm kanıtların toplanmadan, tanıklar dinlenmeden ve şüphelinin ifadesi alınmadan peşin bir hükmün kabul edilemez olduğunu" belirten avukat Turgut Kazan, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Savcı Yılmaz'ın bu tespiti dosya gerçeği ile bağdaşmıyor. Kamera kayıtlarına göre, amiri 'Sıkma, sıkma, bekle' diye uyarıyor. Ama şüpheli ateş ediyor. Oysa diğer polisler ateş etmiyor. Üstelik, o yönde bir cemevi ve başka insanlar varken, havaya ateş etmek yerine cemevine doğru ateş ediliyor. CD inceleme tutanağında 3 saldırgan bulunduğu ve 3 molotof atıldığı, saldırganların da kaçtığı not edilmişken, izin isteyen yazıda 'Saldırıların tekrarlanacağı' olasılığının dile getirilmesi, şüpheli polisi koruma yaklaşımıyla hareket edildiğini gösteriyor."

Polisi koruyor iddiası

Şüpheli polis memuruyla ilgili soruşturmanın Memur Suçları Bürosu'nca yürütülmesi gerektiğini de belirten avukat Kazan, soruşturmayı başka bir savcının yürütmesi konusundaki talebinin de reddedildiğini vurguladı. Terör Suçları Bürosu'nun, olaya karışan Terörle Mücadele Şubesi polisi ile birlikte çalıştığı belirtilen dilekçede, “İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, acımasız bir yaşam hakkı ihlaline karşı şüpheli polisi korumuş oluyor. Savcı Hasan Yılmaz hakkında soruşturma izni teklifi ve olur verilmesini talep ediyoruz" denildi.