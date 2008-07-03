Uğur 'Kartal' oldu

Beşiktaş, Manisaspor'da forma giyen Uğur İnceman'ı kadrosuna kattı.

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manisaspor'un orta saha oyuncusu Uğur İnceman'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Uğur İnceman ve kulübü ile 2 + 1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi.



Uğur'un bonservis ücreti konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, Beşiktaş'ın Manisaspor'a 500 bin dolar ve 2 kiralık futbolcu vereceği öğrenildi. Uğur İnceman'ın Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.