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Spor

Uğur 'Kartal' oldu

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manisaspor'un orta saha oyuncusu Uğur İnceman'ı renklerine bağladı.

03 Temmuz 2008 03:00

Beşiktaş, Manisaspor'da forma giyen Uğur İnceman'ı kadrosuna kattı.
Dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Manisaspor'un orta saha oyuncusu Uğur İnceman'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Uğur İnceman ve kulübü ile 2 + 1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşma sağlandığı belirtildi.
 
Uğur'un bonservis ücreti konusunda herhangi bir bilgi verilmezken, Beşiktaş'ın Manisaspor'a 500 bin dolar ve 2 kiralık futbolcu vereceği öğrenildi. Uğur İnceman'ın Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılması bekleniyor.



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