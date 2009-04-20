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Spor

Uğur kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Uğur Boral'ı Sivasspor maçı kadrosuna almadı.

20 Nisan 2009 03:00


Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Uğur Boral'ı Sivasspor maçı kadrosuna almadı.

Fortis Türkiye Kupası'nda yarın Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kadro sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı.

Fenerbahçe’de son Ankaraspor maçında takım arkadaşı Deivid ile tartışan ve oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sinirli hareketleriyle tepki çeken Uğur Boral, Luis Aragones tarafından kadroya alınmadı.

1-0 kaybedilen Ankaraspor maçında, Deivid ile tartışan ve oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesinde sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Uğur Boral, Teknik Direktör Aragones tarafından Sivas kafilesine alınmadı. Milli futbolcunun sakatlığının bulunmadığı açıklandı.

Uğur Boral'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Alex De Souza, Emre Belözoğlu ve Gökhan Gönül de Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca kart cezalısı olan Semih Şentürk, Volkan Demirel ve Diego Lugano da bu kritik mücadelede takımlarını yalnız bırakacaklar.

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