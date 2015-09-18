Uğur Işılak'tan Muhsin Kızılkaya'ya, AKP'de kimler liste dışı kaldı?

1 Kasım Genel Seçimleri için hazırlanan milletvekili adayı listelerini YSK’ya son olarak teslim eden Adalet ve Kalkınma Partisi’nde, 7 Haziran seçimlerinde Meclis’e giren Abdurrahim Boynukalın, Uğur Işılak, İdris Güllüce, Oğuzkağan Köksal, Osman Can, Rüveyde Gülseren Işık, Muhsin Kızılkaya, Savcı Sayan ve Hüseyin Yayman aday gösterilmedi.

İstanbul 3. Bölge’den aday gösterilen Abdurrahim Boynukalın, Hürriyet gazetesine yönelik saldırıda yer alması sonrasında tepki çekmişti. Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun tartışmalar sonrasında "Bu tür ifadeleri doğru görmem. Kim söylerse söylesin. Ama bu da böyle bir kasıtla söylenmiş ifadeler değil. Biraz da bir gençler arasında dost ortamında ifade edilmiş hususlar” yorumunu yapmıştı.

7 Haziran seçimlerinde İzmir 2. bölge 7. sıra adayı olarak gösterilen ancak Meclis'e giremeyen eski CHP'li Savcı Sayan, aday gösterilmemesine Twitter üzerinden tepki gösterdi. Sayan, "Halimi, emeğimi engelleyenleri Allah'a havale ediyorum. ALLAH VAR GAM YOK" dedi.

'Meclis'e uyumaya gitmiyorum' deyip uyuyakalan Işılak aday gösterilmedi

Milletvekili seçilmeden önce Türkiye gazetesine verdiği röportajda, "Meclis'e uyumaya gitmiyorum. Belli hayallerle gidiyorum” diyen ancak Meclis'teki olağanüstü toplantıda uyuyakalan Uğur Işılak da aday gösterilmedi. Işılak, Meclis’te uyuyakalmasının ardından, “Vatanseverin uykusu, hainin uyanıklığından evladır” açıklamasını yapmıştı.

AKP listelerinde kendisine yer bulamayan başka bir isim de Erdoğan Bayraktar’dan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevini üstlenen İdris Güllüce oldu. Eski Bakan Güllüce, 7 Haziran seçimlerinde AKP İstanbul 1. bölge 1. sıra adayı olmuştu.

Adaylığını canlı yayında açıkladı, listelere giremedi

“Solcuydum, devrimciydim, Türkiye’nin yeniden demokratik bir ülke olabileceğine, askeri vesayeti kırabileceğine, Türklerle Kürtlerin barışabileceğine, Alevilerle Sünnilerin barışabileceğine, bu memleketin asıl meselelerinin dönüştürücü gücünün muhafazakar, demokrat nitelikli dindarların motor gücü olabileceğine AK Parti beni inandırdı” ifadelerini kullanan AKP Mersin Milletvekili Muhsin Kızılkaya da aday gösterilmedi.

Adaylığını CNN Türk canlı yayınında açıklayan televizyon yorumcusu ve akademisyen Hüseyin Yayman da listede kendisine yer bulamadı. Yayman, istifasını şu sözlerle açıklamıştı:

“Ben de üniversitedeki görevimden ayrıldım. Ak Parti’de siyaset yapmak için bir girişimim var. Ben de hem çözüm sürecine katkı sunmak, Türkiye'nin demokratikleşmesine ve büyük Türkiye davasına katkı sunmak üzere üniversitedeki görevimden ayrıldı.

AKP’nin olağan kongresinde MKYK listesinden çıkarılan Eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can ve Eski Emniyet Genel Müdürü ve AKP Kırıkkale Milletvekili Oğuzkağan Köksal da listelerde yer almadı.

"Cemaat sızması" listede yer almadı

7 Haziran seçimi öncesinde bizzat Başbakan Davutoğlu tarafından hazırlanan Konya listesinde 10. sırada aday gösterilen ve "cemaate yakın olduğu iddia edilen" Rüveyde Gülseren Işık da aday gösterilmedi. Işık, baskıya rağmen adaylıktan çekilmemiş ve milletvekili seçilmişti. Bu durum listelerde cemaat sızıntısı olarak yorumlanmıştı.