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Uğur Işılak: Kemalist oyuna gelip cemaatleri yıpratmayalım

“FETÖ’ye destek hainliktir”

29 Ağustos 2016 16:39

Eski AKP Milletvekili Uğur Işılak, “Üst aklın gayesi FETÖ’yü İslami bir cemaat gibi sunup, milleti bütün cemaatlerden soğutmaktı. FETÖ’ye karşı tek çözümün Kemalizm olduğu yönünde bir dayatma var. Bunun karşısında durmak lazım” dedi.

 

"Kemalist oyununa gelmeyelim"

 

Yeni Akit’ten Süleyman Yaşar’a konuşan Işılak’ şöyle konuştu:

“Din nerede öğreniliyor? İlahiyatta, imam hatipte… Adam gelmiş 30 yaşına; ne ilahiyat okumuş ne de imam hatip, dinini öğrenmek istiyor. Bu nedenle tefsir dersleri yapan bir cemaate katılıyor. Dolayısıyla cemaatleri tamamen yok etmeye çalışmak doğru değildir. Müslümanlar da bu tuzağa düşüyor. Müslümanların kesinlikle bu oyuna gelmemesi gerekiyor.”

 

“FETÖ’ye destek hainliktir”

 

 “Üst aklın gayesi FETÖ’yü İslami bir cemaat gibi sunup milleti İslami cemaatlerden soğutmaktı. FETÖ denilen o grup İslami bir hareket değildir. Bunlar dünyevi birtakım makam ve saltanat peşinde koşan bir gruptu. Vakti zamanında hepimiz aldandık ama aldanmak çok masumane. Şu aşamadan sonra bunları destekleyenler vatan hainidir. Hainlerin yeni planı bu. Çok büyük bir oyunla karşı karşıyayız

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