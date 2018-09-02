Uğur Gürses: Yarım saatte 1763 kişinin 'yarı fiyatına' döviz almaya koştuğu yerde ahlaki çöküntüden bahsedilir

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Ekonomi yazarı Uğur Gürses, cuma akşamı Halkbank’ın internet sitesinden dolar/TL kurunun 3.72 olarak gösterilmesi ve bin 763 kişinin bu fiyattan işlem yapmasıyla ilgili olarak, “Böyle yerde ahlaki çöküntüden bahsedilir. Yukarıdan aşağıya kurum ve kuralları çöken bir ülkede olur bu” yorumunda bulundu.

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Kişisel Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Gürses, “Yarım saatte 1763 kişinin piyasa dışı "yarı fiyatına" döviz satın almaya koştuğu yerde ahlaki çöküntüden bahsedilir. Yukarıdan aşağıya kurum ve kuralları çöken bir ülkede olur bu. İcradan bile mal edinmeyi ayıp sayan bir toplumun geldiği yer üzücü” dedi.

Halkbank’ın internet sitesinde cuma akşamı kurlarla ilgili bir problem yaşanmış, sitede dolar/TL 3,72, euro/TL ise 4,32 olarak gösterilmişti. O saatlerde dolar/TL 6.55, euro/TL ise 7.60 civarındaydı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, konuya dair açıklamasında ”10-15 dakikada fark edildi, yarım saat sürdü. 1763 müşteri 4,6 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi" dedi. Aslan, ‘hatanın’ kur bilgisinin değil, faiz makasının yanlış girilmesinden kaynaklandığını söyledi.