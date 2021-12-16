Uğur Gürses: Orta gelir grubunun, orta sınıfın aşağı çöküşüne tanık olacağımız çok açık

T24 yazarı, ekonomist Uğur Gürses, asgari ücretin 4 bin 250 liraya yükseltimesinin ardından "İşverenler acaba 4.250 üzeri ücret alanlara ne kadar yıllık artış yapacak?" diye sordu.

Gürses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta gelir grubunun, orta sınıfın aşağı çöküşüne tanık olacağımız çok açık. Asgari ücretin, bu yaratılan kartopu enflasyon ortamında üçer aylık belirlenmesi çok büyük bir gereklilik olacak..." ifadelerini kullandı.

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