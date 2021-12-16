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Ekonomi

Uğur Gürses: Orta gelir grubunun, orta sınıfın aşağı çöküşüne tanık olacağımız çok açık

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret kararı ile birlikte yaklaşık yüzde 50'lik zamla asgari ücret 4 bin 250 TL'ye çıkarıldı

16 Aralık 2021 16:12

T24 yazarı, ekonomist Uğur Gürses, asgari ücretin 4 bin 250 liraya yükseltimesinin ardından "İşverenler acaba 4.250 üzeri ücret alanlara ne kadar yıllık artış yapacak?" diye sordu.

Gürses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta gelir grubunun, orta sınıfın aşağı çöküşüne tanık olacağımız çok açık. Asgari ücretin, bu yaratılan kartopu enflasyon ortamında üçer aylık belirlenmesi çok büyük bir gereklilik olacak..."  ifadelerini kullandı. 

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