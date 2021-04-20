Uğur Gürses: Merkez Bankası ve Hazine arasında döviz satmak için imzalanan protokolün temel amacı neydi?

Ekonomi uzmanı Uğur Gürses, Merkez Bankası rezervlerinin 128 milyar dolarının eridiği iddiaları hakkında "128 milyar dolar meselesi kendi kendini çürüten açıklamalarla hükümet için bir girdap halini aldı" dedi.

Gürses kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda Gürses, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın konu hakkında verdikleri cevapların olayı başka yöne çekmeye yönelik olduğunu belirterek, "Şubat 2017’de Merkez Bankası ve Hazine arasında yapılan bir protokol olduğunu, dövizlerin bunun üzerine satıldığını vurguluyor. Bunun yasal dayanaklarını anlatıyor. Soru şu; Şubat 2017’de bu protokolün yapılmasının temel amacı neydi? Hangi ihtiyaçtan bu protokol yapıldı?" ifadelerini kullandı.

Protokolün içeriğini merak ettiğini söyleyen Gürses, "Merkez Bankası-Hazine protokolünde döviz satışı ya da döviz rezervi transferi üzerine herhangi bir madde var mı gerçekten? Yoksa Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki mevduatı üzerine kısa vadeli bir protokol mü? Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, NTV’de yapılan protokolun ve yapılan işlemler tamamen yasal olduğunu söylüyor. Ya protokolün bu konuyla ilgisi yoksa? Bakan Elvan bu protokolü kamuoyuna açıklayabilecek mi?" sorularını sordu.