Uğur Dündar'ı çileden çıkaran iddia

Dündar: Gökçek tehdit ediyor

Buna kargalar bile güler

Star gazetesi ne demişti?

Star gazetesi, yaptığı haberlerde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üzerine gitmesiyle, yıllarca vergi kaçıranların peşine düşmesiyle tanınan Uğur Dündar'ın, gelirini beyan etmeyerek 'vergi kaçırdığı' iddia etmişti. Konu "vergi kaçırmak" gibi Dündar'ın hassas olduğu bir konu olunca tepkisi de sert oldu...Kendisi hakkında çıkan bu habere çok kızan Uğur Dündar'dan milliyet.com.tr'ye özel bir açıklama geldi. Vergi kaçırdığı iddiasını 'Yılın komedisi' ilan eden Dündar, "Vay vay vay! Meğer ben azılı bir vergi kaçakçıymışım" diyerek öfkesini dile getirdi.Star Gazetesi'nin haberi hakkında dava açacağını söyleyen Dündar, kazanacağı tazminatı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı."Yandaş medya günlerdir üzerime geliyor. İddiaları şu: Ben hazine bonosu almışım ve bunun topu topu 40 bin lira olan vergi aslını ödememek için kaçakçılık yaparken suçüstü yakalanmışım. Allah aşkına devletin kayıtlarına giren bir paranın vergisi kaçırılabilir mi?Diyelim ki kaçırdınız, devlet ama üç yıl ama beş yıl sonra bunu sizden faizi ile kat be kat alır. Belli ki bir unutma sonucu bu durum ortaya çıkmış. Yani beni 40 bin liraya tenezzül edeceğimi,,Ben her yıl 40 bin liradan fazlasını yoksul öğrencilere burs olarak dağıtıyorum. TV'de giysi sponsorlarını kabul etmediğim için cebimden bundan çok daha fazlasını ekrana çıkarken giymek için kostümlere harcıyorum. Ayırca tüm kamuoyu şunu bilir ki ben anasının ak sütü gibi helal paraları bile yeri geldiğinde kabul etmeyen bir insanım. Örneğin kuş gribi paniğinde bir milyon doları havada alabilecekken o kampanya için cebinden binlerce dolar harcayan birisiyim. Dolayısıyla fazla komiklik yapmasınlar, trajikomik duruma düşüyorlar.Şimdi yılın komedisini yazan tetikçilere önerim şu: doğruca gidip aynaya bakın ve orada gördüğünüz hayale bol bol tükürün...Gazetede yer alan haberde, "Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörleri'nin iki yıl önce Uğur Dündar'ın hesaplarıyla ilgili hazırladığı vergi raporunda, Uğur Dündar'ın 2005 yılında bankalarda bulunan 1.7 milyon TL'lik ve 2.7 milyon dolarlık Hazine bonolarından elde ettiği faizleri devlete beyan etmediği" öne sürülmüştü.