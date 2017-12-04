Uğur Dündar'dan Haydar Baş'a 'Hoş Geldin Atatürk' kitabı için teşekkür

İSTANBUL, (DHA) - Gazeteci ve haber programcısı Uğur Dündar \'halk arenası\' programında Prof. Dr. Haydar Baş\'ın kaleme aldığı \'Hoş Geldin Atatürk\' kitabını tanıttı ve eserin yazarı Prof. Baş\'ın kendisine gönderdiği özel mesajı okudu. Prof. Dr. Haydar Baş\'ın yazılı mesajının okunması salonda alkış tufanı koparırken Uğur Dündar \"Bizde hocamıza bize lütfedip gönderdiği \"Hoş Geldin Atatürk\" kitabı nedeniyle teşekkür ediyoruz\" dedi.

Duayen Gazeteci Uğur Dündar hazırlayıp sunduğu Halk Arenası programını Aydın’ın Didim ilçesinde kalabalık bir seyirci topluluğunun katılımıyla gerçekleştirdi. Programın konukları; İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Peksen ve Gazeteci Metun Uca idi.

Yayın sırasında Uğur Dündar’ın Prof. Dr. Haydar Baş’ın kaleme aldığı ‘Hoş Geldin Atatürk’ kitabını gündeme getirdi.Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın mesajını okudu. “Hocamıza bize lütfedip gönderdiği Hoş Geldin Atatürk kitabı nedeniyle teşekkür ediyoruz” diyen Duayen Gazeteci Uğur Dündar mesajı okurken salonda alkış tufanı koptu. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın, Uğur Dündar’a gönderdiği mesajda dikkat çekici notlar yer aldı. Dündar, ‘Hoş Geldin Atatürk’ kitabı ile ilgili \"Prof. Dr. Haydar Baş tarafından kaleme alınmış Hoş geldin Atatürk. Bu da çok önemli bir kitap onu da dikkatlerinize sunuyorum. Prof. Dr. Haydar Baş lütfetmiş bana da şöyle bir ithafta bulunmuş kitabını gönderirken\" diyerek Prof. Baş\'ın mesajını okudu: \"Uğur bey milli karakterli, vatansever ve dürüst kimliğiyle ön plana çıkmış ülkemizin yetiştirdiği ender şahsiyetlerdendir (Teşekkür ederim). Programlarınızı takip ediyorum. Milli davamızdan, bayrak sevdamızdan ve Atamızın yolundan şaşmayan ve bu minvalde program yapan Uğur beyin, karakterli vatansever ve dürüst kimliğiyle bütünleşince bu program sağlam bir yapı ortaya koyduğunu belirtmek isterim. Atamıza ve mübarek annelerine dil uzatıldığı şu günlerde Uğur bey aracılığıyla bütün halkımıza Atatürk\'ten bir gram taviz vermemelerini istirham ediyorum. Çünkü Atatürk Vatandır, Atatürk ruhunu kaybedersek vatanı kaybederiz. Birliğimiz, dirliğimiz, bütünlüğümüz ancak ve ancak Atatürk ile sağlanabilir başka da alternatifi yoktur. Uğur beye, konuklarına, salondakilere ve ekranları başında bulunan izleyicilerimize saygı sevgi ve hürmetlerimi sunarım. Prof. Dr. Haydar Baş Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı.\"

Prof. Dr. Haydar Baş\'ın yazılı mesajının okunması tüm seyircilere tarafından alkışlandı.Uğur Dündar \"Bizde hocamıza bize lütfedip gönderdiği Hoş Geldin Atatürk kitabı nedeniyle teşekkür ediyoruz\" dedi.