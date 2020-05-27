Uğur Dündar: TRT'deki “kuru köfte” devrinden, “RTÜK'teki Lale Devri”ne!..

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşesinde eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin RTÜK üyelerinin yurt dışı gezilerinde 230 Avro harcırah aldıkları açıklamalarına değinerek TRT’de çalıştığı dönemki tasarruf tedbirlerini anlattı.

TRT Haber Merkezi’nden Tevfik Fikret Dinçer’in Almanya’ya gönderildiğini ve o dönem yolculukların otobüsle gerçekleştirildiğini anlatan Dündar, Avusturya sınırında polis köpeklerinin havlamasıyla çantasındaki köftelerin ifşa olduğunu ve sınırdan içeri sokamadığını aktardı.

“Tevfik Fikret yol boyu hüzünle Avusturya Alplerine bakıyordu. Çünkü kuru köfteler gittiğinden, günler boyu peynir ekmeğe talim etmek zorunda kalacaktı!” diye yazan Dündar, “TRT'deki ‘kuru köfte’ devrinden, ‘RTÜK'teki Lale Devri’ne!..” diye yazdı.

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