Uğur Dündar, TNT ile mi anlaştı?



ÇAĞNUR ÖZTÜRK - T24



Usta televizyoncu Uğur Dündar dün akşam Star TV'de Arena programında Prof. Dr. Celal Şengör'ü ağırladı. Pazar günü Van'da gerçekleşen deprem ekseninde gerçekleşen programın sonunda Uğur Dündar sevenlerini üzecek ve Celal Şengör’ü de şoke eden bir açıklamada bulundu.



Başta Aydın Doğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum diyen Dündar, ‘Bundan sonra Doğan Grubu televizyonlarında yokum’ şeklinde açıklama yaptı. Aydın Doğan'ın Star Haber için Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'e söylediği ölüyü dirilttiniz cümlesini hatırlattı.



Gerçekten de Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve bütün haber ekibi bambaşka bir haber bülteni hazırladılar, gerçek güvenilir haberciliği gösterdiler bizlere. Star Haber’in izlenilirliliğini arttırdılar, rekorlar kırdılar.



Dündar, ilk Star Haber’e geldiğinde vizyonun nasıl olacağını şöyle açıklamıştı; "Toplumun gerçekleri öğrenme hakkı neyi gerektiriyorsa,evrensel gazetecilik ilkeleri nasıl davranmamızı gerektiriyorsa ve içinde bulunduğum kurumun yayın ilkeleri neyi öngörüyorsa, biz o doğrultularda haber yapacağız. Star Haber'de benimle birlikte yeni bir dönem başlayacak. Biz burada saygın bir reyting amaçlıyoruz."



Son günlerde katıldığı bir radyo programında da Dündar ayrılık haberini vermişti; "Ben Star televizyonunda çalışmıyordum. Ben ve Yılmaz, Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Star TV'de çalışıyorduk. Yani Star'ın patronu Aydın Doğan olduğu için orada görev yaptık. Doğuş Grubu'nun Star TV'yi almasıyla beraber, benim de Yılmaz'ın da buradaki görevimiz sona erdi. "



Ancak Arena’nın CNNTürk ekranında devam edeceğini tahmin ettiğimden tamamen Doğan Grubu’nda ayrılık kararı sürpriz oldu.



Hele ki Uğur Dündar’ın şu sözlerini de hatırlayınca;



"Doğuş Grubu'nun eski patronu merhum Ayhan Şahenk'in bana çok iyilikleri olmuştur. Nur içinde uyusun. Her hangi bir nedenden ötürü ayrılma kararı almadık. Sadece Doğan Grubu'nun içinde kalma kararı aldık. Bundan böyle ben ve Yılmaz Özdil, patronumuz Aydın Doğan'ın vereceği yine görevleri bekleyeceğiz.."



Dündar’ın konuşmasında televizyonları tamamen bırakmayacağını hissettim çünkü belki başka bir yerde dedi.



Şu anda ise TNT ile anlaştığı kulislerde konuşulmakta ama Dündar ve kanal cephesinden net bir açıklama yok. TNT adını duyunca açıkçası şaşırdım çünkü popüler transferlerle açıldığından beri gündemde olan TNT yeni yayın döneminde haber bültenini artık sunucusuz verme ve 15 dk ile sınırlandırma kararı almıştı. Tuluhan Tekelioğlu ise geçen sezonda bülteni sunuyordu.



Anlaşılan eğer Uğur Dündar, kanalla anlaşırsa haber anlayışında ciddi bir dönüşüm olacak.



Umarım en kısa zamanda Uğur Dündar gibi bir ustayı tekrar ekranlarda görürüz.



Star TV’de ise durum karışık henüz, şu anda ana haberde Nazlı Öztarhan’ı izliyoruz geçici bir süre için.



Star TV’nin yeni anchormani kim olacak sorusu cevabını bekliyor…







