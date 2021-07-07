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Gündem

Uğur Dündar ile Müjdat Gezen YouTube kanalı kuruyor

07 Temmuz 2021 09:31

Usta gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Müjdat Gezen'le birlikte YouTube kanalı açacaklarını duyurdu.

Dündar, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen ile Youtube kanalı kuracaklarını açıkladı. Haberi, Dündar Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Dündar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak."

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