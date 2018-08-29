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Medya

Uğur Dündar, Halk TV'deki görevini bırakmayı düşünüyor

“Kanalın iç işlerine en ufak bir müdehalem olmadı"

29 Ağustos 2018 12:22

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, Halk TV’de yürüttüğü yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Halk TV, spiker İsmail Dükel ile yolları geçen gün ayırdı. Kanalda Dükel’in ardından bir ayrılığında da Uğur Dündar cephesinde yaşanabileceği öğrenildi.

Dündar Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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