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Uğur Dündar Doğan Grubu'ndan ayrıldı

Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar geçtiğimiz hafta Star TV'nin Doğuş Grubu'na satılmasının

25 Ekim 2011 03:00

T24 - Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar geçtiğimiz hafta Star TV'nin Doğuş Grubu'na satılmasının ardından kanaldan ayrılmıştı. Ancak Uğur Dündar aldığı karar neticesinde Doğan Grubu'ndan da ayrılmaya karar verdi.



Medyatava'nın haberi şöyle:

Her sabah Radyo D'de yorum yapan Uğur Dündar az önce telefonla bağlandığı radyo programında Doğan Grubu'ndan ayrıldığı açıkladı. Dündar yaptığı konuşmada "Star'ın satılmasının ardından Aydın Doğan'la görüştük. Star TV için neler yaptığımızı, çökmüş bir kanalı haberle nasıl ayakta tuttuğumuz o da biliyordu. Aydın Bey 'Doğan Grubu'nda sana önerebileceğim bütün koltuklar dolu' dedi. Ben de başarılarımızın ölçütünde olmayan bir pozisyonu kabul etmek istemedim. Daha sonra kendisiyle  el sıkışarak dostça ayrıldık" dedi.


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