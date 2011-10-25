Uğur Dündar Doğan Grubu'ndan ayrıldı

T24 -

Medyatava'nın haberi şöyle:Her sabah Radyo D'de yorum yapan Uğur Dündar az önce telefonla bağlandığı radyo programında Doğan Grubu'ndan ayrıldığı açıkladı. Dündar yaptığı konuşmada "Star'ın satılmasının ardından Aydın Doğan'la görüştük. Star TV için neler yaptığımızı, çökmüş bir kanalı haberle nasıl ayakta tuttuğumuz o da biliyordu. Aydın Bey 'Doğan Grubu'nda sana önerebileceğim bütün koltuklar dolu' dedi. Ben de başarılarımızın ölçütünde olmayan bir pozisyonu kabul etmek istemedim. Daha sonra kendisiyle el sıkışarak dostça ayrıldık" dedi.