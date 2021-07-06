Uğur Dündar'dan 'yazlık saray' tepkisi: İnsanların işsizlikten, açlıktan intihar ettikleri bir süreçte böyle bir şatafat insanın vicdanını sızlatıyor

Sözcü yazarı, gazeteci Uğur Dündar, Muğla'nın Marmaris ilçesi Okluk Koyu'na inşa edilen ve kamuoyu tarafından ‘Yazlık Saray’ olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi hakkında, “Halkın durumuna bakıldığında böyle bir debdebe, böyle bir şatafat insanın vicdanını sızlatıyor" dedi.

'Yazlık Saray' inşası için yıkılan, Turgut Özal'ın ikamet ettiği yazlık konut evini geçmişte röportaj için ziyaret ettiğini anlatan Dündar, "Yazlık konut, şimdiki görüntüleri paylaşılan o görkemli tesisin yanında müştemilat falan kalabilir” diye konuştu.

Tele 1'in Anında Manşet programına konuk olan Dündar, Okluk Koyu’nun eski halini bildiğini, bir televizyon röportajındaki yönetmenlik görevi için o dönem Turgut Özal’ın ikamet ettiği yazlık konutu ziyaret ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“Gidince gözlerime inanamadım. Hani cennet tarifi yapılır ya… Zümrüt yeşillikler, envai çeşit ağaçlar, yeşilin her tonu ve masmavi, denizle kucaklaşan harikulade bir doğa. Bir ressam bile o güzellikleri fırçasıyla tuvale yansıtamaz. Öylesine güzel. Yazlık konut, şimdiki görüntüleri paylaşılan o görkemli tesisin yanında müştemilat falan kalabilir.”

"Gittiğimizde Semra Hanım ‘Ben mutfağa giriyorum, size kendi ellerime öğlen yemeği hazırlayacağım' demişti"

Turgut Özal dönemindeki yazlık konutu, “Güvenlik mensuplarının bir veya ikisinin ancak barınabileceği, bir ailenin yaşayabileceği küçük ve 3-4 oda vardı” diye anlatan Dündar, “Gittiğimizde Semra Hanım ‘Ben mutfağa giriyorum, size kendi ellerime öğlen yemeği hazırlayacağım' demişti. Nohutlu pilav yapmıştı, salata vardı. Küçük bir mutfaktı. Ne bir hizmetkâr ne bir garson gözümüze çarpmadı” diye konuştu.

Konutun inşa edildiği araziyi anlatan Dündar, “Ormanın içinden, yeşil bir rüyanın içinden geçerek oraya varmıştık. Merhum Özal oraya bir şey yapmaya kıyamadığını söylemişti” dedi.

"Müthiş bir ağaç katliamı yapılmış ve adeta otoban yapılmış"

Şimdiki anlatılanlara göre yüzlerce ağaç kesildiğini ifade eden Dündar, “Ağaçların her biri ulu ağaçlar. Müthiş bir ağaç katliamı yapılmış ve adeta otoban yapılmış. Biz oraya giderken jandarmalar ve güvenlik bariyerleri hatırlamıyorum. Sadece denizde koruma amaçlı zodyak bir bot vardı” diye konuştu.

“Neden o doğaya böylesine kıyıldı, sonuçta kısacık bir yaz tatili!”

“Neden o doğaya böylesine kıyıldı?” diye soran Dündar, “Sonuçta kısacık bir yaz tatili. Ben Atatürk'ün Yalova'daki yazlık evini de gezmiş bir insanım. Ben hayatımda bu kadar mütevazı bir yazlık bina görmedim. İçindeki mobilyalar, bir emekli memurun evinde bulunabilecek eşyalardı onlar. Atatürk'ün konakladığı diğer yerlerdeki sadelik ve tevazu… İnsan ister istemez bunları karşılaştırıyor. ‘Canım Türkiyem nereden nereye…' demeden de edemiyor” şeklinde konuştu.

“İnsanların işsizlikten, açlıktan intihar ettikleri bir süreçte böyle bir şatafat insanın vicdanını sızlatıyor”

Dündar, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnsanların işsizlikten, açlıktan intihar ettikleri bir süreçte ve gençlerin bu ülkede yaşamak istemediği bir süreçte yaşanıyor bunlar. Biraz halka yaklaşan bir bakış açısıyla, böyle bir debdebe, böyle bir şatafat insanın vicdanını sızlatıyor. Suni bir dünya yaratılmış, benim gördüğüm o.”

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