Uğur Dündar’dan Bakan Murat Kurum’a çağrı: Nükleer bombadan farksız bu gemiyi Türkiye'ye sokmayın

Sözcü yazarı Uğur Dündar, 1995 yılında SS United States gemisinin onarılmak üzere İstanbul’a getirilmesiyle başlayan asbest tartışmalarını hatırlattığı bugünkü yazısında “Aradan yıllar geçtikten sonra tonlarca ölümcül madde taşıyan zehir yüklü bir gemi daha sökülmek üzere Türkiye'ye getiriliyor” dedi.

Bilim insanlarının nükleer denemelerde kullanıldığından yoğun miktarda nükleer bulaş içerdiğini belirttiği ve Brezlya’ya satıldıktan sonra Nae Sao Paulo adı verilen dev uçak gemisi FS Foch’un Türkiye’ye getirileceği haberlerine tepki göstererek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a şöyle seslendi:

“Nükleer bombadan farksız olduğu için Brezilya ve Hindistan'ın sökümüne yanaşmadığı ve gelmesi halinde insanlarımızla çevreyi zehirleyerek büyük felakete sebep olacağı bilinen bu gemiyi Türkiye'ye sokmayın Sayın Bakan…”

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