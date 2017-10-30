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Spor

Uğur Demirok: Keşke her hafta Galatasaray'la oynayıp şampiyonluğa gitsek

"Kötü giderken herkes sallıyor, insanın konuşası gelmiyor"

30 Ekim 2017 00:36

Trabzonspor'un Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Uğur Demirok, sarı-kırmızılı taraftarların 'Trabzon kümeye' tezahüratı yaptığını belirterek, "Kümeye diye bağırmaktan bıkmadılar. Keşke her hafta Galatasaray'la oynasak da şampiyonluğa gitsek" dedi.

İyi bir takım olduklarını ancak bu zamana kadar kötü oynadıklarını dile getiren Demirok, bu maçın bir 'ivmelenme' maçı olmasını umduğunu kaydetti.

Uğur Demirok, maç sonu beIN SPORTS'a şöyle konuştu:

"Kötü giderken herkes sallıyor, insanın konuşası gelmiyor. Çok iyi mücadele ettik. Bugün takım olduğumuzu gösterdik.

Galatasaray seyircisi kümeye diye bağırıyor. Kümeye diye bağırmaktan bıkmadılar. Keşke her hafta Galatasaray'la oynasak da şampiyonluğa gitsek."

"Herkese Trabzonspor'un gücünü gösterdik"

"İyi bir takımdık. İyi bireylerden oluşuyorduk. Sezon başı takım olmayı çok beceremedik. Savunma sürekli değişim içerisindeydi. Birlik olduğumuzda gerekeni yapıyoruz.

İnşallah bizim için bu maç ivmelenme maçı olur. Herkese Trabzonspor'un güçlü bir takım olduğunu gösterdik."

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