Uğur Boral sezonu kapattı

T24 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe’nin Bursaspor’u 3-0 yendiği maçta sakatlanan sarı lacivertli futbolcu Uğur Boral’ın sezonu kapattığı belirtildi.
Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe’de Uğur Boral şoku yaşanıyor.
Karşılaşmanın ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli oyuncu Uğur Boral’ın ön çapraz bağlarında kopuk olduğu ve tecrübeli oyuncunun hafta içinde ameliyat olacağı ifade edildi.
Son dönemlerde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Uğur’un, bu ameliyatla birlikte sezonu kapatacağı belirtildi.