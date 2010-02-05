T24 LogoT24 Logo
Spor

Uğur Boral sezonu kapattı

Fenerbahçe’nin Bursaspor’u 3-0 yendiği maçta sakatlanan sarı lacivertli futbolcu Uğur Boral’ın sezonu kapattığı belirtildi.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe’nin Bursaspor’u 3-0 yendiği maçta sakatlanan sarı lacivertli futbolcu Uğur Boral’ın sezonu kapattığı belirtildi.


Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe’de Uğur Boral şoku yaşanıyor.


Karşılaşmanın ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli oyuncu Uğur Boral’ın ön çapraz bağlarında kopuk olduğu ve tecrübeli oyuncunun hafta içinde ameliyat olacağı ifade edildi.


Son dönemlerde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Uğur’un, bu ameliyatla birlikte sezonu kapatacağı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24