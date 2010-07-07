-UĞUR BORAL, MENİSKÜS AMELİYATI OLDU İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle ameliyat edildi. Uğur, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olurken, Fenerbahçe Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, milli futbolcunun bir ay içinde takımla birlikte antrenmanlara başlayabileceğini bildirdi. Prof. Dr. Taşer, ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada, ''Uğur Boral'a sol diz iç menüsküs yırtığı tanısı ile artroskopi yapıldı. Artroskopi sırasında iç menüsküs cisminde radier (enine) bir yırtık saptandı ve menisektomi ameliyatı yapıldı. Uğur Boral'ın bir ay içinde takımla çalışmaya başlaması hedeflenmektedir'' ifadelerini kullandı.