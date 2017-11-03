"Uğur Boral iki kişiyi darp etti" iddiası

Futbolcu Uğur Boral'ın 2 kişiyi darp ettiği ve ifadeye çağrıldığı iddia edildi.

Eski futbolcu Uğur Boral hakkında, spor salonunda arkadaşlarıyla birlikte iki üniversite öğrencisini darp ettiği suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Uğur Boral ve arkadaşları tarafından darp edilen D.I ve A.D polise başvurarak şikâyetçi oldular. Boral’ın da ifadeye çağrılması bekleniyor.

Maç yaparken kavga çıktı

Milliyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; darp olayı Ataşehir’deki lüks bir sitenin spor salonunda meydana geldi. Mağdur öğrencilerin ifadelerine göre üniversite öğrencileri; eski futbolcu Uğur Boral ve arkadaşlarıyla basketbol maçı yaptılar. Öğrencilerin iddiasına göre Boral yenilgiyi hazmedemeyince ‘blok yapma’ suçlamasıyla başlattığı münakaşayı küfür ve fiziki saldırıya dönüştürdü. Yere düşen öğrencilerden birinin de kafasını tekmeledi. Spor salonundakilerin araya girmesiyle olay yatıştırıldı.

Bir haftalık rapor aldılar

Yüz ve kafa bölgelerinden yaralanan öğrenciler ise hastaneye giderek acil serviste tedavi oldular. Öğrencilerden biri kafasından ciddi darbe aldığı için de beyin tomografisi çekildi ve bir haftalık iş göremez rapordu aldı. D.I ve A.D tedavilerinin ardından da polise başvurdular. Mağdur olarak ifadeleri alınan öğrenciler Boral ve arkadaşları tarafından darp edildiklerini belirterek şikâyetçi oldular. Savcılık da soruşturma başlattı.