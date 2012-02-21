Uğur Acar'ın röportajı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde kriz yarattı!

T24 - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde geçen 21 Ocak günü yüz nakli yapılan Uğur Acar’a bir televizyon kanalının programı için röportaj yaptırılması üniversitede krize neden oldu.

Türkiye’de yüz nakli yapılan ilk hasta olan ve yarın basın toplantısı yapması planlanan Uğur Acar, bir televizyon kanalında bu akşam röportajının yer alacağının anons edilmesi üzerine bir iki dakikalığına kameralar önüne çıkartıldı. Yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, ’televizyon kanalı etik davranmadı’ diyerek bugün Uğur Acar’ın basının önüne çıkarılmasında hazır bulunmadı ve yarınki basın toplantısına katılmayacağını bildirdi.

Akdeniz Üniversitesi yönetimi, Türkiye’nin ilk yüz nakilli kişisi olarak tıp tarihine geçen 19 yaşındaki Uğur Acar için yarın saat 12.00’de Atatürk Konferans Salonu’nda basın toplantısı yapılacağını ve Acar’ın ameliyattan sonra ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkacağını duyurdu. Uğur Acar’la birlikte Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe ile operasyonun mimarları Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan ile Uğur’un ağabeyi Ali Acar’ın soruları yanıtlayacağı belirtildi.

Apar Topar kamera karşısında

Ancak, bir televizyon kanalının, çarşamba akşamı yayınlamak üzere cumartesi günü Uğur Acar’la yaptığı röportajı, basın toplantısının yapılmasından bir gün önceye bu akşama aldığı anonsu ortalığı karıştırdı.

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, televizyon kanılının röportajı çarşamba akşamından önce yayınlamayacağı sözü verdiğini, ancak sözünde durmadığını söyleyerek tepki gösterdi. Bu gelişme üzerine, Prof. Dr. Ömer Özkan’ın da isteğiyle Uğur Acar, bugün birkaç dakikalığına kameraların karşısına çıkarıldı.

Maskesini çıkarttı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin B Blok 5’nci kattaki Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi’nin girişinde kameramanlar ve objektiflerin karşısına getirilen Türkiye’de yüz nakli yapılan ilk hasta olan Uğur Acar, bir iki dakika süreyle soruları cevapladı. Toplantı öncesinde gazetecilere enfeksiyon riskine karşı maske dağıtıldı. Basın toplantısının yapıldığı koridora yürüyerek ve yüzünde maskeyle gelen Acar, burada maskeyi indirdi.

Üzerinde mavi gömlek, atkı ve kot pantolon bulunan Uğur Acar’ın yanında kardeşi Ali Acar ve Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan yer aldı. Konuşmakta zorluk çektiği gözlenen Uğur Acar, "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Verici aileye teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni yüzüne alışmaya çalıştığını belirten Acar, "Gerekli açıklamayı yarın doktorlarımla beraber yapacağım" dedikten sonra odasına döndü. Acar, ısrarlı soruları yanıtsız bırakırken kendisinden asker selamı vermesini isteyen gazetecilere elini sallayarak karşılık verdi.

'Ben eşimi ikna ederim'

Basın toplantısından sonra DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, bir ay önce geçirdiği ameliyatla tamamen yeni bir yüzle hayatına devam edecek olan Uğur Acar’ın toplum karşısına çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Uğur Acar’ın sağlık durumunun ve moralinin çok iyi olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özkan, enfeksiyon riskinin azalmasından dolayı hastayı basın karşısına çıkarma kararı aldıklarını kaydetti. Enfeksiyon riskinin eskisi kadar yüksek olmadığını ve bu nedenle kendilerinin de rahat davrandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, "Uğur’u bugün kısa bir süre gösterdik. Maskesiz ve herkesin çok rahat görebileceği bir şekilde tam olarak basın karşısına yarın çıkaracağız" diye konuştu.

Toplantıya eşi Prof. Dr. Ömer Özkan’ın katılmadığının ve yarınki basın toplantısında da yer almayacağını bildirdiğinin hatırlatılması üzerine Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan, "Ben onu ikna ederim" demekle yetindi.

Uğur Acar’ın sakallarının yeniden uzadığını ve ikinci tıraş zamanının geldiğini söyleyen Yrd. Doç. Özlenen Özkan, bu akşam ya da yarın sabah yeniden tıraş etmeyi planladıklarını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile tüm ameliyat ekibinin ve Uğur Acar’ın ağabeyi Ali Acar’ın katılacağı basın toplantısının yarın saat 12.00’de yine yapılacağı bildirildi.

İntihar eden Ahmet Kaya hayat vermişti

Uşak’ta tren çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan tekstil işçisi ve 6 çocuk babası, 39 yaşındaki Ahmet Kaya’nın yüzü Türkiye’de ilk defa yapılan ameliyatla mermer işçisi 19 yaşındaki Uğur Acar’a kolları ve sağ bacağı ise 34 yaşındaki Atilla Kavdır’a geçen 21 Ocak’ta 9 ve 11 saat süren ameliyatlarla nakledildi. Kılcal damarlar nedeniyle uyum sorunu yaşayan ve morarma görülen bacak ertesi gün ameliyatla alınmıştı.