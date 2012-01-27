Uğur Acar yüzünü ilk kez televizyonda gördü

T24 - Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yüzünü ilk kez ameliyat sonrası 6'ncı günde televizyonda haberleri izlerken gördü. Hastanın kendisiyle ilgili haberleri izlediğini belirten Prof.Dr. Ömer Özkan, "Aslında bir miktar gözden kaçmış. Bir iki tane izlemiş, onun tepkisini ölçmeye çalıştım. Sorun yok" dedi.



AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Türkiye'nin ilk yüz ve aynı donörden alınan çift kol nakil ameliyatlarının sonrası kritik 10 günün yarısı tamamlandı. Ameliyat sonrası 6'ncı günde düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 11 saat süren ameliyatları gerçekleştiren ekibin başkanı Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ve Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan, "Yüz naklinde çok büyük bir basamağı geçmiş durumdayız" dedi.



Uğur Acar'ın kendisiyle açık ve net şekilde anlaşılabildiğini kaydeden Prof.Dr. Özkan, Uğur Acar'ın kendisi hakkındaki haberleri takip ettiğini söyledi. Prof.Dr. Özkan, Acar'ın yüzünü henüz görmediğini belirtirken, "Yüzünü görmek istiyor mu" sorusuna, "Aslında bir miktar gözden kaçmış. Ama istiyor. Çok soğukkanlılıkla izliyor. Bir iki tane izlemiş, onun tepkisini ölçmeye çalıştım. Sorun yok. 'Bize bir iki gün müsaade et' dedik. O da olgunlukla karşılıyor. 2-3 gün sonra rahatlıkla serbest bırakacağız artık" diye konuştu.

20-25 yaşlarında gösterir



Prof.Dr. Özkan, hastanın yüzüne dokunmasına izin vermediklerini, zaten dokunsa da hissedemeyeceğini belirterek, hissizliğin 3 aydan önce tamamlanmayacağını aktardı. Prof.Dr. Ömer Özkan, Uğur Acar'ın ameliyat sonrası kaç yaşında görüneceğine ilişkin bir soruya ise "Yaş en fazla 20- 25 olur. Zaten küçük görünüyordu. Olgun bir görünümü olur. 1 yılın sonunda bunu anlayacağız. Gerekirse buna müdahale ederiz" dedi.



AÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki bir diğer hasta çift kol nakli olan Atilla Kavdır'ın halen yoğun bakımda tutulduğunu belirten Prof.Dr. Ömer Özkan, "Düne göre daha iyi olmakla birlikte yoğun bakımda. Önemli olan bir önceki günden daha iyi durumda olmak. İlaçlarla ilgili problemleri, enfeksiyon riskleri olmasın diye atlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.