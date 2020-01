-Uggie "Altın Tasma" ödülüne aday LOS ANGELES (A.A) - 19.01.2012 - Oscar ödüllerinin habercisi Altın Küre'de komedi-müzikal dalında en iyi film ödülünü kazanan Fransız yapımı "The Artist" filminin küçük köpeği Uggie, Hollywood'da ilk kez dağıtılacak "Altın Tasma" ödülüne iki kez aday gösterildi. Amerikan Dog News Daily dergisi tarafından organize edilen Altın Tasma ödüllerine aday köpeklerin listesi Hollywood'daki Egipcio sinemasında açıklandı. "The Artist" ve "Water for Elephants" filmlerindeki katkısı dolayısıyla iki kez "en iyi köpek" ödülüne aday gösterilen Uggie, kemik biçimindeki Oscar heykelciği için Cosmo (Beginners), Denver (50/50) et Hummer (Young Adult) ile yarışacak. Los Angeles'ta 13 Şubat'ta açıklanacak ödülleri kazanan köpekler ayrıca, "yabancı filmlerdeki en iyi köpek" ve "televizyon dizilerindeki en iyi köpek" dallarında da değerlendirilecek.