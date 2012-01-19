T24 LogoT24 Logo
Dünya

Uggie "Altın Tasma" ödülüne aday LOS ANGELES (A.A)

19 Ocak 2012 17:52

-Uggie "Altın Tasma" ödülüne aday LOS ANGELES (A.A) - 19.01.2012 - Oscar ödüllerinin habercisi Altın Küre'de komedi-müzikal dalında en iyi film ödülünü kazanan Fransız yapımı "The Artist" filminin küçük köpeği Uggie, Hollywood'da ilk kez dağıtılacak "Altın Tasma" ödülüne iki kez aday gösterildi. Amerikan Dog News Daily dergisi tarafından organize edilen Altın Tasma ödüllerine aday köpeklerin listesi Hollywood'daki Egipcio sinemasında açıklandı. "The Artist" ve "Water for Elephants" filmlerindeki katkısı dolayısıyla iki kez "en iyi köpek" ödülüne aday gösterilen Uggie, kemik biçimindeki Oscar heykelciği için Cosmo (Beginners), Denver (50/50) et Hummer (Young Adult) ile yarışacak. Los Angeles'ta 13 Şubat'ta açıklanacak ödülleri kazanan köpekler ayrıca, "yabancı filmlerdeki en iyi köpek" ve "televizyon dizilerindeki en iyi köpek" dallarında da değerlendirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24