-UGANDA'DA ZATÜRRELİ VEBA SALGINI: 38 ÖLÜ KAMPALA (A.A) - 07.12.2010 - Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın kuzeyinde patlak veren pnömonik (zatürreli) veba salgınında 38 kişinin öldüğü, onlarca kişinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Sağlık yetkilileri, bölgeyi kasım ayında vuran hastalıkla ilgili incelemelerin sürdüğünü ancak ilk testlerin hastalığın pnömonik veba olduğunu doğruladığını kaydetti. Ülkenin kuzeyindeki 5 bölgede hastalığın tespitinden bu yana 38 kişinin öldüğü açıklanırken, salgının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye başkent Kampala'dan sağlık personeli gönderildiği bildirildi. Yoksul Afrika ülkesi Uganda'da sağlık hizmetlerinin düzenli verilememesi nedeniyle hastalıkların teşhisi, hastalıktan etkilenen bölgeye sağlık ekipleri ve desteğinin gönderilmesi haftalar alabiliyor.