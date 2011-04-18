-UGANDA'DA MUHALİF LİDER TUTUKLANDI KAMPALA (A.A) - 18.04.2011 - Uganda'da muhalif lider Kizza Besigye'nin tutuklandığı bildirildi. Polis sözcüsü Judith Nabakoba, Besigye'nin, başkent Kampala'da yüksek akaryakıt ve gıda fiyatlarına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında tutuklandığını söyledi. Nabakoba, Besigye'nin diğer protestocularla birlikte yürürken tutuklandığını ve Kasangati karakoluna götürüldüğünü kaydetti. Muhalefet lideri Kizza Besigye, Uganda'da geçen hafta fiyat artışlarını protesto etmek için başkent Kampala'da düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanmıştı.