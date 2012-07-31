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Sağlık

Uganda'da 14 kişiyi öldüren Ebola virüsü yayılıyor!

Geçtiğimiz günlerde Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni halka tokalaşmayın seks yapmayın uyarısında bulunmuştu

31 Temmuz 2012 17:08

Uganda’da can almaya devam eden ölümcül Ebola virüsü salgını yayılıyor. Ugandalı sağlık görevlileri, ülkenin batısında 'Ebola' virüsü nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü, Uganda’da 14 kişinin tedavisi bulunmayan Ebola virüsünden dolayı öldüğünü açıkladı. Ugandalı yetkililer halka fiziksel temasın kesilmesi çağrısında bulundu.

Başkent Kampala’nın 170 km batısındaki Kagadi bölgesinde ölümlere yol açan virüsün fiziksel temas yoluyla hızla yayıldığını açıklayan Ugandalı yetkililer, “Hastanelerde çalışan 34 sağlık görevlisi hastalarla temas ettikleri için gözetim altında tutuluyor. Halktan da karantinaya alınanlar var. Meslektaşlarımın verdiği bilgilere göre daha çok fiziksel temastan dolayı bu rakam artacaktır'' dedi.

Yetkililer ayrıca, virüs nedeniyle ölenlerin cesetlerinin hemen gömülmesi yerine gerekli araştırmalar için ilgili kurumlara teslim edilmesini tavsiye ediyor.

2000 yılında ölümcül Ebola virüsünden nedeniyle 200’den fazla kişinin öldüğü Kampala’da halk salgının yayılmasından endişe ediyor.

İlk olarak 1976 yılında Kongo’da görülen Ebola virüsü adını Afrika’daki bir nehirden alıyor. İshal, kanama, boğaz ağrısı, yüksek ateş ve deri döküntüsü gibi belirtiler gösteren vakaların yüzde 90’ı ölümle sonuçlanıyor.

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