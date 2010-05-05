Ufuk Uras Türkiye solu için 'evet' dedi

T24 - BDP'nin Anayasa değişikliği oylamalarına katılmamasına karşın Uras, partisinden farklı bir duruş sergiledi.



Anayasa değişiklik teklifinin askeri yargının görev alanı ile Anayasa Mahkemesi'ni yeniden düzenleyen 2 maddesinin oylamasına katılan BDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, ''evet'' oyu kullandığını söyledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uras, BDP'nin anayasa değişikliği konusundaki duruşunun sağlıklı olduğunu düşündüğünü belirterek, ''Her zaman topu AKP'ye attılar. Ama AKP maalesef BDP'ye vebalı muamelesi çekti, taleplerini hiç dikkate almadı'' dedi.



İki oylamaya da ''evet'' oyu vermek için katıldığını bildiren Uras, ''Tümüne katılacak mısınız'' sorusuna, ''Hayır'' karşılığını verdi.



Başından beri ''yapıcı siyaset'' dediğini vurgulayan Uras, ''Aklımıza uyan maddeleri destekledik, uymayanları desteklemedik. Ama bizim isteğimiz, AKP'nin özellikle BDP'nin önerileri doğrultusunda adım atmasıydı. Ama maalesef adım atmadıkları gibi parmaklarını oynatmadılar'' diye konuştu.



Bir gazetecinin, ''Buna rağmen destek verdiniz'' sözleri üzerine ise Uras, ''Tek tek bu maddelerin Türkiye sol tarihi açısından tarihsel bir önemi vardı. O yüzden destek verdim. Türkiye solunda Anayasa Mahkemesi kurbanı olmayan kaç kişi vardır ki. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin dönüştürülmesi solun asli görevleri arasında'' dedi.



Partisinden tepki alıp almadığı sorusuna karşılık da Uras, ''Hayır. Bu konularda bana herhangi bir telkin ya da müdahale olmadı. Ben, BDP'nin önerilerinin bugün de haklı, doğru ve AKP'nin kulak vermesi gereken öneriler olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.



Bağımsız Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran ile Bağımsız Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan da oylamaya katılanlar arasında yer aldı.





