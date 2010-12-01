Ufuk Uras: BDP'den ayrılmıyorum

T24 - İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, yaptığı yazılı açıklamada, bir gazetede, ''BDP'den ayrılacağının'' iddia edildiğini anımsattı.



''Kürt sorununun barış ve demokrasi içerisinde, siyasal zeminde çözümüne olan ihtiyacın, halen Türkiye'nin en temel meselesi'' olduğunu ifade eden Uras, şunları kaydetti:



''BDP, bu doğrultuda sürdürülen mücadelenin önemli bir aktörüdür ve parlamentodaki varlığı bütün toplum açısından büyük bir imkandır. BDP grubunun bir üyesi olmamı gerektiren politik nedenler aynı sıcaklığı ile varlığını sürdürürken, parti ile ilgili olmayan bir konu ileri sürülerek BDP'den ayrılacağımın iddia edilmesi kasıtlı olarak servis edilmiş bir saçmalıktır.



KESK'te yaşanan taciz olayı ile BDP'nin veya başka siyasal kesimlerin ilişkilendirilmesi de aynı saçmalığın devamıdır.''





