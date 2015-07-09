Ufuk Uras: Bazı AKP'li milletvekillerinin Öcalan'la görüştüğünü duyuyoruz

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Kurucusu ve eski milletvekili Ufuk Uras, "Abdullah Öcalan ile devletin, bazı AK Partili gazeteci kökenli milletvekillerinin görüştüklerini ama Öcalan’ı -neyse görüştükleri konu - ikna edemediklerinin haberlerini alıyoruz" dedi.

Ufuk Uras, Samanyolu Haber televizyonundaki 'Demokrasi Nöbeti' programında, Zaman Gazetesi Yazarı Abdülhamit Bilici, Doç. Dr. Savaş Genç ve Metropoll Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Özer Sencar ile birlikte koalisyon ihtimallerini değerlendirdi.

Bilinmeyen birkaç faktör olduğunu belirten Uras, "AK Parti’nin günahları derken sadece yolsuzluk dosyalarını değil, esas olarak uluslararası konjoktürdeki ve Suriye eksenindeki bir maceracı politika günahını kastediyoruz. Yolsuzluk dosyaları bunların yanında şey kalır. Diyelim, İncirli'yi açtıkları anda bunun faturasının ne olacağını, uyuyan IŞİDhücrelerinin nasıl davranacağını bilmiyoruz. Hafızasız bir toplumuz. Daha 3 gün önce HDP’nin Mersin ve Adana bürolarını bombalayan, ismi de saptanan kişiye ne oldu? Diğer yandan yine aldığımız ve doğruluğunu bir türlü teyit edemediğimiz duyumlara göre, İmralı ile, Öcalan ile devletin, bazı AK Partili gazeteci kökenli milletvekillerinin de görüştüklerini ama Öcalan’ı - neyse görüştükleri konu- ikna edemediklerinin haberlerini alıyoruz" diye konuştu.

Bu sırada konuşmaya dahil olan Bilici'nin, "Çok çarpıcı bilgiler veriyorsunuz. Diyorsunuz ki, HDP ile görüşmeyen ya da görüştürülmeyen Öcalan, AKP’den bazı isimlerle görüşmeler yapıyor" ifadelerini kullanması üzerine Uras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapıldığının duyumlarını alıyoruz ve muhtemelen doğru. Gazeteci kökenli milletvekilleri olduğu haberlerini alıyoruz. Zaten böyle olmayacağını, yani Dolmabahçe mutabakatının yıkılmasından sonra bunun faturasının AK Parti’ye çıkacağı zaten belliydi ve niye İmralı ve Öcalan, böyle bir şeyin parçası olsun ki? Orası da "bir günaha" ortak olsun ki? O yüzden biz siyaseti insanların rasyonel davrandığını düşünerek analiz yapıyoruz. Ama bir AK Parti - MHP koalisyonu olmayacaksa MHP bu tavrı niye aldı, açıklaması çok zor. Ancak bir AKP - MHP koalisyonu olursa, MHP’nin bu tavrını bir yere oturtabiliriz."