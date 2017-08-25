Ufuk Sarıca: "Böyle devam edersek herkese rakip olabiliriz"

A Milli Takım, Ülker Arena\'da karşılaştığı Ukrayna\'yı 79-55 yendiği maçın ardından başantrenör Ufuk Sarıca açıklamalarda bulundu.

\"İYİ BİR OYUNLA KAZANDIK\"

Avrupa Basketbol Şampiyonası\'na sayılı günler kala hazırlıklarına devam eden Milli Takım\'da başantrenör Ufuk Sarıca, \"Dün de basına ve taraftara kapalı bir hazırlık maçı yaptık ve orada da iyi bir oyunla kazandık. Tabi hazırlık sürecinin başı ile şuan ki takım arasında fark olması normal. Zamanla ve çalışmayla ilgili kısımlar var. Bir sürü doğruyu oturtmaya başladık. Bunlar yeterli mi bence yeterli. Önümüzde de 1 hafta daha hazırlık yapma şansımız var. Oynayacağımız 1 hazılrık maçı daha var. Umut ediyorum turnuva başlayana kadar çok daha iyi olacağız. İnşallah bayramın ilk günü itibariyle güzel bir turnuvaya başlayacağız\" dedi.

\"TOPU PAYLAŞIYORUZ\"

Oynanan oyunu da değerlendiren Sarıca, \"Takımın topladığımız ilk günden beri paylaşan bir takımla oynuyoruz. O enerjiyi birbirimize veriyoruz. Devamlı 20 ve üstü asist yapabiliyoruz. Bu bence önemli bir özellik. ilk yarıda müdafada olan çalışkanlığımız ve birbirimize yardımımız iyidi. Bunu sürdürürsek her gün herkese rakip olabiliriz\" diye konuştu.

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-Ufuk Sarıca açıklamalar

Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)