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Spor

Ufuk Özerten TFF'den istifa etti Demirören kabul etmedi

Federasyona yakın kaynaklar Ufuk Özerten’in istifasını, 'Kırgınlık' diye yorumladı

22 Nisan 2014 23:37

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ufuk Özerten istifa etti. Başkan Yıldırım Demirören, Özerten’in istifasını kabul etmedi. Ancak Ufuk Özerten, İstanbul’dan ayrıldı ve Ankara’ya gitti.

Hürriyet gazetesinden İsmail Er’in haberine göre, Özerten, “Bu konuda bir şey söylemem” açıklamasını yaptı. 

Federasyona yakın kaynaklar ise Özerten’in istifasını, “Kırgınlık” diye yorumladı. 

Bu kırgınlığın kökleri ise birkaç ay önceye dayanıyor. Bilindiği gibi Özerten, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile TFF binasında bir tartışma yaşamıştı. Bu tartışmadan birkaç gün sonra Aziz Yıldırım’ın TFF binasında Demirören ile yaptığı görüşmeye Özerten katılmamıştı. 

Demirören, bu toplantıya katılmamasını 1. Başkenvekili’nden rica etmişti. Özerten o günden bu yana rahatsız olduğu ve bu rahatsızlıktan doğan kırgınlık sonucu istifa ettiği ifade ediliyor.

 

Mete Düren: Demek ki bu işlerden sıkılınıyormuş 

 

Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Prof. Dr. Mete Düren de, Ufuk Özerten'in istifasını doğrulayarak, "Bana gelen bilgi Sayın Özerten'in, 'Ben bu işlerden artık çok sıkıldım' dediği şeklinde. Demek ki bu işlerden sıkılınıyormuş" dedi.

 

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