ÜFE'deki artış vatandaşa nasıl yansıyacak?

Temmuz ayında yüzde 15,85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yükseliş Ağustos'ta da devam etti. Enflasyon, ağustos ayında yüzde 2.30 artarken yıllık bazda yüzde 17.90 oldu. ÜFE Ağustos’ta ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25.32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.78 arttığını ortaya koydu.

Açıklanan rakamların ne anlama geldiğini ekonomistler yorumladı. Akademisyen Ümit Akçay, "Sert bir ekonomik yavaşlama eşliğinde yüksek enflasyon dönemine girdik. Stagflasyonist kriz derinleşiyor" yorumunda bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları: