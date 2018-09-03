T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ÜFE'deki artış vatandaşa nasıl yansıyacak?

"Stagflasyonist kriz derinleşiyor"

03 Eylül 2018 14:17

Temmuz ayında yüzde 15,85 ile son 14 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonda yükseliş Ağustos'ta da devam etti. Enflasyon, ağustos ayında yüzde 2.30 artarken yıllık bazda yüzde 17.90 oldu. ÜFE Ağustos’ta ayrıca, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25.32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18.78 arttığını ortaya koydu. 

Açıklanan rakamların ne anlama geldiğini ekonomistler yorumladı. Akademisyen Ümit Akçay, "Sert bir ekonomik yavaşlama eşliğinde yüksek enflasyon dönemine girdik. Stagflasyonist kriz derinleşiyor" yorumunda bulundu. 

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

 

ETİKETLER

Stagflasyonist krizÜmit AkçayÜFEmustafa sönmezekonomi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24