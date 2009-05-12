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Yaşam

Ufak hilelerle ince görünmenin yolları

Fazla kilolarınıza inat ufak hilelerle ince görünmeye ne dersiniz ?

12 Mayıs 2009 03:00

Fazla kilolarınıza inat ufak hilelerle ince görünmeye ne dersiniz ? Kilolarınızı dert etmeyin. Pratik öneriler ve doğru kıyafetlerle çok daha zayıf görünebilirsiniz.

Uygun kesimi seçin

Birkaç kilo fazlanız olsa bile vücudunuzu bol kıyafetlerin arkasına saklanmanıza gerek yok. Hatlarınızı gösteren kıyafetler giymekten çekinmeyin.

Doğru çorap seçimi

Bacaklarınız kalınsa sizin için en uygunu desensiz, düz ve koyu renk çorap giymektir. 

Kolyeler ince gösterir
 
Uzun kolyeler hem dekoltenizi uzatır hem de orantıyı düzeltmenize yardım eder. Ayrıca dikkati problemli bölgelerden uzaklaştırır.Pantolon seçimi
Blazer ceketler: Bu tip ceketlerde tek sıra düğmelileri ve hafifçe bele oturanları tercih edin. Kalça ve basenleriniz iriyse, uzunca bir blazer seçin ki, fazlalıklarınız kapansın. Çift sıra düğmeli ceketler giymekten kaçının.

V yakalar

Derin V yakalar zayıf görünmek isteyenler için vazgeçilmezdir. Vücudun üst bölümünü ve boynu daha ince gösterirler.


Mükemmel ayakkabılar

 Topuklu ayakkabılarla boyunuzu yüksek göstererek olduğunuzdan daha ince görünebilirsiniz. Topuklularla rahat edemiyorsanız platform topukları tercih edebilirsiniz. 

Elbise seçerken

Kilolu bayanlar için en ideal elbiseler üst kesimi dar, eteği volanlı elbiselerdir.

Dökümlü kesimler

Bol dökümlü bir bluzla hafif problemli bölgeleri çabucak saklayabilirsiniz. 

Çok dar giymeyin 

Kilolular için en ideal etek kesimi, üstü dar ve aşağı doğru genişleyen kesimlerdir. Çok kalın baldırlarda eteğin uzunluğu ayak bileğine kadar olmalıdır.

Renk kombinasyonu

Tepeden tırnağa benzer renkler vücudu çok daha ince gösterir. Siyahtan vazgeçemiyorsanız, siyahla bir arada kullanılmış renklerden oluşan farklı bir parçayla kıyafetinizi kombinleyebilirsinz

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