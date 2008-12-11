‘UEFA’ya bile kalamadılar’



İspanyol basını, Dinamo Kiev’e 1-0 yenilen Fenerbahçe için, “Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalan Fenerbahçe, bu sezon UEFA’ya bile kalamadı” yorumunda bulundu.



Marca gazetesi, “Başarısızlığa uğruyor ve UEFA’nın bile dışında kalıyor” başlığını atarken, Aragones’in takımının finalin kendi stadında oynanacağı UEFA Kupası dahil, Avrupa’daki tüm kupaların dışında kaldığını yazdı.

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Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev’den daha düşük bir takım olmadığını kaydeden Marca, ancak sarı-lacivertlilerden Güiza, Deivid, Josico ve Roberto Carlos’un yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediğini savundu.



AS gazetesi de, “Luis Aragones’ten UEFA’ya güle güle” ifadesini başlığına çıkararak, “Avrupa’da oynamak için çok tutkulu olmadığını gösteren Fenerbahçe’yi durdurmak için her zamanki gibi Eremekon’un bir golü yeterli oldu” değerlendirmesini yaptı.



“Aragonesli Fenerbahçe, UEFA’sız kalıyor” diyen Sport ve El Mundo Deportivo gazeteleri de, UEFA’da devam etmek için tek şansı Dinamo Kiev karşısında kazanmak olan Fenerbahçe’nin gerek ilk yarı gerekse ikinci yaptığı değişikliklere rağmen hücumda çok yeteneksiz olduğunu yazdı.