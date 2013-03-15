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Spor

UEFA'nın deneme kurasında Galatasaray'a kötü şaka

UEFA'nın İsviçre'deki Nyon kentindeki merkezinde kura öncesi yapılan denemede Galatasaray'a İspanyol devi Barcelona çıktı

15 Mart 2013 11:48

UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekimi töreni öncesi prova amaçlı kura çekimi yaptı. Bu denemede Galatasaray'a Barcelona çıktı.

Tüm Türkiye 13.00'te çekilecek kurada Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibini bekliyor.

UEFA herhangi bir aksilik çıkmaması adına deneme çekimlerini de sürdürüyor. UEFA'nın İsviçre'deki Nyon kentindeki merkezinde kura öncesi yapılan denemede Galatasaray'a İspanyol devi Barcelona çıktı.

UEFA’nın ikinci tur için yaptığı deneme organizasyonunda televizyon ekranlarına yansıyan eşleşmelerle, gerçek eşleşmeler aynen çıkmıştı.

İşte 2. turda çekilen deneme kurası görüntüsü:

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