UEFA'nın 3 atlısı

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Beşiktaş'ta bir ilk

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Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelelerinin başlamasının ardından heyecan 2 numaralı kupaya taşındı.Salı günü 3 maçla başlayan UEFA Kupası 1.tur karşılaşmalarında bugün de Türk takımları sahaya çıkacaklar.Galatasaray deplasmanda Bellinzona ile karşılaşırken, Beşiktaş İstanbul'da Metalist Kharkiv ile, Kayserispor da evinde Paris Saint Germain ile avantaj mücadelesi verecek.UEFA Kupası'nda ilk heyecan İstanbul Beşiktaş İnönü Stadı'nda başlayacak.Kupa 2'ye ikinci ön eleme turundan başlayan ve bu turda Bosna Hersek'in Siroki Brijeg takımını eleyen Beşiktaş, 1. tur ilk maçında Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımını konuk edecek.Saat 20.30'da başlayacak ve D-Smart'tan naklen yayınlanacak karşılaşmayı İsveçli hakem Martin Ingvarsson yönetecek. Ingvarsson'un yardımcılıklarını Peter Ekström ve Peter Martinsson yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ake Andreasson...Mücadeleye tam kadro olarak hazırlanan temsilcimizin sahaya, Rüştü, Serdar Kurtuluş, Sivok, Zapatocny, Seric, Uğur İnceman, Cisse, Holosko, Tello, Delgado ve Bobo 11'iyle çıkması bekleniyor.Ukrayna Ligi'nde 7 maçta topladığı 12 puanla 4. sırada bulunan Metalist'in beklenen muhtemel 11'i ise şöyle: Goriainov, Maidana, Papa Gueye, Obradovic, Konyushenko, Sliusar, Valyayev, Edmar, Rykun, Devic.Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Galatasaray da, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamamasının ardından yoluna UEFA Kupası'nda devam edecek.Sarı-kırmızılıların, 1. turdaki rakibi ise İsviçre'nin Bellinzona takımı olacak. Bellinzona ile Galatasaray arasındaki 1.tur ilk maçı Basel'in St. Jakob Park Stadı'nda oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak ve Rumen hakem Sorin Corpodean'ın yöneteceği maçı Show TV naklen yayınlayacak.İsviçre'ye bir çok sakat oyuncusundan yoksun giden temsilcimizde, Hasan Şaş da kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Teknik direktör Michael Skibbe'nin sahaya şu muhtemel 11'i sürmesi bekleniyor; De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Meira, Servet, Volkan, Aydın, Ayhan, Lincoln, Kewell, Baros, Nonda.Geçtiğimiz sezonun Fortis Türkiye Kupası şampiyonu olan ve UEFA Kupası'na 1. turdan itibaren katılmaya hak kazanan Kayserispor ise, ilk maçta Fransa'nın Paris Saint-Germain takımını ağırlayacak.Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, Hollandalı hakem Bernei Raymond Blom yönetecek. D-Spor'dan yayınlanacak mücadelede Raymond Blom'un yardımcılıklarını Wilco Lobbert ve Sander Van Roekel yapacak. 4. hakem olarak da Hollandalı Tom Van Sichem görev alacak.Tarihinde 2. kez UEFA Kupası'nda mücadele edecek temsilcimizde sakatlıkları süren Koray, Ragıp, Aydın, Puroviç ve Cangele zorlu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Tolunay Kafkas'ın muhtemel 11'i şöyle; Souleymanou, Durmuş, Ali Turan, Eren Güngör, Toledo, Mehmet Topuz, Abdullah, Saidou, Olembe (Tevfik), Aghahowa, Mehmet Eren.Kayseri'ye cezalı Mulumbu ile sakatlıkları süren Chantome ve Ngoyi'den yoksun gelen ünlü Fransız ekibinde ise teknik direktör Paul Le Guen'in sahaya Landreau, Armand, Camara, Traore, Ceara, Rotten, Sessegnon, Clement, Giuly, Kezman ve Hoarau'dan muhtemel 11'ini sürmesi bekleniyor.