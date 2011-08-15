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Spor

UEFA'dan Bülent Yıldırım'a görev İSTANBUL (A.A)

15 Ağustos 2011 16:51

-UEFA'dan Bülent Yıldırım'a görev İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - FIFA kokartlı Türk hakem Bülent Yıldırım, Belçika'nın Standard Liege ile İsveç'in Helsingborg takımları arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda TSİ 21.15'te başlayacak maçta Yıldırım'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Erdinç Sezertam yapacak. İlker Coşkun da maçın dördüncü hakemi olacak.

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