UEFA’dan yolsuzluklara özel ekip



UEFA Genel Sekreteri David Taylor, yaptığı açıklamada göre şike olayları ve yolsuzlukların araştırılması için özel bir birim kurulduğunu belirtti.



Taylor “ Yolsuzluk ve şike, futbol için çok tehlikelidir. Bu tür olayların futbolun güzelliğini bozmasına müsaade etmeyeceğiz. “ dedi.



Avrupa’nın önemli kulüplerinde dahi bu tür olaylar yaşanıyor. En son Portekiz’de Boavista ve Porto takımları şike ile birlikte anılmıştı. İki takım da çeşitli cezalar almıştı.



Taylor, verdiği demeçte “ Sadece Avrupa’da değil bütün dünyada futbol içinde böyle çirkinlikler görmemek için mücadele etmeliyiz. İlk olarak UEFA bünyesinde yapılan organizasyonlarda bu etkin denetleme birimlerini hayata geçireceğiz. Yasa dışı bahis ve yolsuzlukları önceden engelleyebilmek için birimlerimizi daha etkin kılmak adına kadrolarımızı genişletiyoruz. “ dedi.



UEFA Hukuk Danışmanı Gianni Infantino oluşturulmaya başlanan bu yeni ekibin önümüzdeki sezon görevine başlayacağını belirtti. Infantino “ Birimler oluşturmaya devam ediyor. Uzman eksiğimiz var. Yolsuzluklarla mücadele için elimizden geleni yapmalıyız. ” dedi.



