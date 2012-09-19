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Spor

UEFA'dan yine çifte standart!

UEFA, Fenerbahçe Kulübü’nün siyah bant isteğini de "Sportif bir aktivite değil" diyerek reddetmişti

19 Eylül 2012 23:42

 

UEFA, Manchester'da hayatını kaybeden iki İngiliz polis için Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray ile oynayacağı maçta sahaya siyah bantla çıkmasına izin verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Manchester United, UEFA'dan aldığı özel izinle Salı günü Greater Manchester Kontluğu'nda hayatını kaybeden iki polis memuru Fiona Bone ve Nicola Hughes anısına maça siyah bant takarak çıkacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Manchester United Teknik Direktörü Sir Alex Ferguson, "Toplumumuzu koruyan iki polisin ölümü hepimizi derinden üzmüştür. Fiona ve Nicola Greater Manchester Polis teşkilatının sevilen iki üyesiydi. Ailesine ve dostlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

Milli Takım ve F.Bahçe'ye izin çıkmamıştı

 

UEFA daha önce Milli takımımızın oynadığı Moldova maçında ve Fenerbahçe'nin Spartak Moskova maçında takımlarımızın maça siyah bantla çıkmasına ve saygı duruşu yapılmasına izin vermemişti.

UEFA, Fenerbahçe Kulübü’nün bu isteğini "Sportif bir aktivite değil" diyerek reddetmişti.

Aynı UEFA, Türkiye için bu kararı vermesine karşın Afganistan'da hayatını kaybeden İtalyan askeri için Almanya-İtalya maçına futbolcuların siyah bantla çıkmasına müsade etmiş ve tepki toplamıştı.

 

UEFA, 2007’de de reddetmişti

 

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında deplasmanda Moldova ile 1-1 berabere kalan A Milli Takımımız, karşılaşma öncesinde, Şırnak'ta hayatını kaybeden 15 şehit için UEFA'ya önce "Oyuncular maça siyah forma ile çıksınlar" teklifinde bulundu. UEFA'nın bu teklifi reddetmesinden sonra Türkiye Federasyonu'nun yeni isteği "Maça kolumuzda siyah bant ile çıkalım" oldu. Ancak UEFA bu teklifi de kabul etmedi. A Milli Futbol Takımımız, 1-1 sona eren Moldova maçında sahaya düz kırmızı forma ile çıktı.

 

Beşiktaş da reddedilmişti

 

UEFA, 2011 yılında Çukurca şehirleri için Dinamo Kiev maçına siyah bantla çıkmak isteyen Beşiktaş'ın da teklifini reddetmişti.

 

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