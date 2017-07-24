UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA Hakem Komitesi, FIFA kokartlı Türk hakemler Halis Özkahya ve Mete Kalkavan'ı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçlarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Halis Özkahya'nın 27 Temmuz Perşembe günü Romanya'nın U Craiova ile İtalya'nın Milan takımları arasında Romanya'nın Drobeta-Turnu Severin şehrindeki Municipal Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmada görev yapacağı bildirildi.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Hakan Yemişken'in üsteleneceği müsabakanın dördüncü hakeminin Yaşar Kemal Uğurlu olacağı kaydedildi.

Mete Kalkavan'ın da aynı tarihte Fransa'nın Marsilya ile Belçika'nın Oostende takımları arasında Fransa'nın Marsilya şehrindeki Velodrome Stadı'nda TSİ 21.45'de oynanacak müsabakada düdük çalacağı aktarıldı. Yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Ceyhun Sesigüzel'in yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakeminin ise Halil Umut Meler olacağı belirtildi.

